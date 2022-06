Show de rock, musical infantil e comédia são atrações desta semana no Cine Teatro Cuiabá

Nove municípios já retiraram as lâmpadas de LED do programa MT Iluminado, do Governo de Mato Grosso, que estão armazenadas na Arena Pantanal. Receberam 5.599 luminárias as cidades de Arenápolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Maringá, Vale de São Domingos, Rondolândia e Nobres.

Nesta quarta-feira (15.06), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) publicou o convênio para fornecimento de luminárias para Várzea Grande. O segundo maior município de Mato Grosso vai receber, neste momento, 4.997 luminárias.

No total, 27 prefeituras regularizaram a documentação com o Governo e puderam formalizar os convênios para fornecimento de luminárias de LED. Serão 30.393 luminárias, em um valor de cerca de R$ 13 milhões.

O Executivo Estadual adquiriu 385.489 luminárias, para atender as demandas levantadas pelos municípios, com o objetivo de transformar Mato Grosso no 1º Estado brasileiro com 100% de suas cidades totalmente iluminadas com LED. O Programa MT Iluminado representa um investimento de R$ 157 milhões por parte do Estado.

Aderiram ao programa 136 municípios. Apenas Água Boa, Barra do Garças, Carlinda, Feliz Natal e Primavera do Leste não participam do MT Iluminado porque já tem programas próprios ou realizaram parcerias para a instalação de lâmpadas de LED.

Para o governador Mauro Mendes, o MT Iluminado é também um dos maiores programas de segurança pública lançados pela gestão estadual. “As pessoas não querem passar em lugar que não tem iluminação. As ruas melhor iluminadas contribuem com a segurança, com o bem-estar da população, com a prática de atividades físicas. É segurança na porta da população”, afirmou.

Para formalizar o convênio com o Estado, as prefeituras precisam protocolar uma série de documentos na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), incluindo croqui do local a ser beneficiado, anotação de responsabilidade técnica da substituição das luminárias, quadro-resumo, registro fotográfico e declaração de execução. Os documentos necessários e outras informações sobre o MT Iluminado estão disponíveis em uma cartilha publicada no site da Sinfra-MT.

Após a assinatura dos convênios, as prefeituras serão responsáveis pelo transporte e instalação das luminárias, seguindo especificações técnicas da concessionária Energisa. Junto com o MT PAR, parceiro nesta ação do Estado, a Sinfra montou uma comissão técnica com nove servidores para a análise dos pedidos de convênio. As reuniões da Comissão são realizadas semanalmente.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destaca a importância de os municípios apresentarem a documentação necessária para poderem retirar as luminárias. “Peço a todos que participam do programa que coloquem a documentação em dia, para que possamos o mais breve possível fazer as entregas desse grande programa de Governo. Vamos deixar todas as nossas cidades mais bonitas, iluminadas e com segurança”, afirmou.

A licitação das luminárias foi dividida em quatro lotes, de 60W, 100W, 150W e 200W de potência. Os três primeiros lotes foram vencidos pela empresa Unicoba Energia, enquanto o último lote do Pregão Eletrônico é de responsabilidade da empresa SerraLed.

Um cronograma de entrega das luminárias já foi estabelecido com a empresa Unicoba, que nesse mês de junho entregará 19.656 unidades. As entregas serão mensais até outubro, quando todas as luminárias serão entregues.

As luminárias de LED adquiridas pelo Governo do Estado vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos, para todo o conjunto. Serão fornecidas completamente montadas e prontas para serem conectadas à rede de distribuição.