Connect with us

Cuiabá

Show do Guns N’ Roses deve movimentar mais de R$ 400 milhões e consolidar Cuiabá como destino de grandes eventos

Publicado em

26/10/2025

O show da banda Guns N’ Roses, marcado para o dia 31 de outubro, na Arena Pantanal, promete muito mais do que emoção para os fãs de rock. O evento deve se transformar em um verdadeiro motor para a economia cuiabana, com impacto estimado em mais de R$ 400 milhões, segundo projeção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

De acordo com o secretário Fernando Medeiros, a expectativa é que 60% do público seja formado por visitantes de fora de Cuiabá, o que representa uma injeção direta de cerca de R$ 32,7 milhões na economia local, apenas em gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer. “Um evento desse porte movimenta toda a cadeia produtiva da cidade, do hotel ao food truck. É uma vitrine que projeta Cuiabá como um destino capaz de receber grandes espetáculos internacionais e atrair novos investimentos”, destaca Medeiros.

Rede hoteleira lotada e ações integradas

Para garantir estrutura e qualidade no atendimento, a Prefeitura atua em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT) e o Procon Cuiabá no monitoramento da ocupação e dos preços praticados durante o período do evento.

Serão instalados Centros de Atendimento ao Turista (CATs) no Aeroporto Marechal Rondon e no entorno da Arena Pantanal, com informações bilíngues e sinalização turística interativa com QR Codes que direcionam visitantes a roteiros culturais e gastronômicos da cidade. “Estamos preparando a cidade não apenas para receber o público do show, mas para mostrar o melhor de Cuiabá. Queremos que quem vier para o evento volte para conhecer o Pantanal, a Chapada e Nobres”, afirma o secretário.

Mobilidade e ordenamento

O evento contará também com apoio logístico da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Limpurb, que reforçarão ações de trânsito, limpeza, iluminação e segurança viária. Serão criados bolsões de embarque e desembarque para táxis e aplicativos, além de barreiras canalizadoras e calçadas acessíveis nas imediações da Arena.

“Vai ter baguncinha boa! Toda a rede hoteleira vai estar lotada e muita gente vai poder empreender nesse período. Estimamos mais de R$ 1 milhão de arrecadação direta de ISS e um movimento superior a R$ 400 milhões na economia cuiabana. É um marco para a cidade”, destacou o prefeito Abílio Brunini expressando o entusiasmo da gestão com a visibilidade internacional do evento e o reflexo positivo no comércio local.

Cuiabá no mapa dos grandes eventos

Além de ser um dos cinco destinos brasileiros da nova turnê latino-americana da banda, ao lado de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília, Cuiabá se consolida como referência nacional em turismo de eventos. “Este show é uma prova da capacidade operacional de Cuiabá. Fortalece nossa marca como o ‘Coração da América do Sul’ e abre portas para novos shows, feiras e congressos internacionais”, reforçou Medeiros.

Com 40 mil ingressos esgotados e público de diversas regiões do país, o espetáculo deve gerar também cerca de 1.700 empregos temporários e aquecer segmentos como transporte, bares, restaurantes, hospedagem e economia criativa.

Um marco para o turismo e a economia

Para o secretário, o legado do evento vai além da arrecadação imediata. “O show do Guns N’ Roses mostra que Cuiabá tem estrutura, hospitalidade e energia para eventos de grande porte. É um passo decisivo para consolidar a cidade no calendário nacional e internacional do entretenimento”, concluiu.

Serviço
Evento : Show Guns N’ Roses – Turnê Latino-Americana 2025
Data : 31 de outubro de 2025
Local : Arena Pantanal – Cuiabá (MT)
Promoção : Prefeitura de Cuiabá | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura | Apoio do Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

“Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração” destaca talento de artista no Museu da Caixa D’Água

Published

5 horas atrás

on

26/10/2025

By

Cores, memórias e emoções se encontram na exposição “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”, do artista plástico e artesão Edewilson Miranda da Silva, que transforma a simplicidade do cotidiano cuiabano em arte. Aberta na sexta-feira (24) no histórico Museu da Caixa D’Água Velha, a mostra segue até 28 de novembro, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

A exposição reúne pinturas e esculturas produzidas a partir de materiais recicláveis, como carrinhos, motocicletas e miniaturas cheias de detalhes, que revelam um olhar sensível sobre o cotidiano, a memória e a identidade cuiabana. Cada peça, como explica o artista, nasce de lembranças da infância e da simplicidade das brincadeiras de antigamente.

“Muitas coisas vêm dos sonhos e das recordações da infância. Eu faço carrinhos, motinhas, brinquedos de sucata, lembrando da época em que as crianças faziam seus próprios brinquedos. Quero que as pessoas sintam essa criatividade e nostalgia”, conta Edewilson.

Cuiabano “de tchapa e cruz”, com 59 anos, Edewilson Miranda retrata em suas pinturas a essência do povo e da terra mato-grossense. As cores vibrantes e as paisagens cheias de vida refletem o amor pela natureza e pelos animais, fontes constantes de inspiração.

“A natureza e os animais chamam muito a minha atenção. Mato Grosso é rico em belezas que precisam ser retratadas. Quando alguém olha uma tela minha, quero que sinta esse orgulho da nossa terra e das nossas tradições”, afirma o artista.

O espaço escolhido para a mostra tem um valor especial. O Museu da Caixa D’Água Velha, um dos mais importantes patrimônios históricos de Cuiabá, guarda lembranças da antiga cidade e da vida às margens do rio. Para Edewilson, expor ali é uma forma de celebrar suas próprias raízes.

“A Caixa D’Água faz parte da história de todos nós. Era dali que se abastecia toda a cidade. Esse lugar me faz lembrar da Feirinha da Mandioca, do Porto, da época em que eu ia pescar a pé e comia bolo de arroz nas festas da Dona Bembem. É muito bom poder mostrar meu trabalho aqui, nesse espaço cheio de memória.”

Além das pinturas e esculturas, o público encontra um convite à reflexão sobre o papel da arte na preservação da identidade cuiabana. Para Edewilson, cada obra é também uma forma de fortalecer o orgulho local e divulgar a criatividade regional.

“O artista cuiabano tem o papel de retratar o que temos de mais bonito. Nossa cultura, nossas paisagens e nosso jeito de viver. Isso nos dá uma identidade, reflete quem somos. E a Secretaria de Cultura tem sido uma parceira importante, abrindo portas e valorizando nosso trabalho”, ressalta.

A exposição “Expressões da Alma” também tem conquistado o público visitante: várias obras já foram adquiridas por colecionadores e turistas. “Já vendi 15 peças pequenas e algumas telas. Estou muito contente com o reconhecimento e com o interesse das pessoas. Quem vier vai gostar. Tem muito talento e criatividade sendo mostrados aqui”, convida o artista.

Serviço

Exposição: “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”
Artista: Edewilson Miranda da Silva
Data: Até 28 de novembro de 2025
Horário: das 8h às 17h
Local: Museu da Caixa D’Água Velha – Rua Comandante Costa, Centro-Sul, Cuiabá
Realização: Prefeitura de Cuiabá – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura
Entrada gratuita

#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra o artista plástico Edewilson Miranda no interior do Museu da Caixa D’água Velha, posando em meio a suas pinturas e um banner promociona.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Central de Regulação de Cuiabá orienta sobre agendamento de consultas, exames e cirurgias pelo SUS

Published

6 horas atrás

on

26/10/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá reforça que o agendamento de consultas, exames e outros procedimentos pelo SUS é realizado pela unidade de saúde onde o paciente recebeu atendimento, seja na unidade básica de saúde do bairro ou em outro estabelecimento que atenda pelo SUS.

Após a consulta ou atendimento inicial, a própria unidade faz a solicitação do procedimento no Sistema de Regulação (SISREG). A Central de Regulação de Cuiabá, então, agenda o procedimento conforme a disponibilidade da rede SUS na capital.

Os pacientes podem acompanhar o andamento do agendamento diretamente na unidade de saúde onde foram atendidos ou entrar em contato com a Central de Regulação pelos canais de atendimento disponibilizados. A Central também oferece recepção presencial, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para orientações e informações.

É fundamental que o número de telefone do paciente esteja atualizado no Cartão SUS. Para realizar a atualização, basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima, que fará o registro no sistema CADSUS Web. O contato telefônico cadastrado é utilizado tanto pelas unidades solicitantes quanto pela Central de Regulação para informar sobre procedimentos agendados.

Canais de contato da Central de Regulação de Cuiabá:
– Exames e Consultas: (65) 99323-1015 (telefone e WhatsApp) | [email protected]
– Exames de Alta Complexidade (APAC): (65) 99219-2869 (telefone e WhatsApp) | [email protected]
– Cirurgias Eletivas: (65) 99307-3477 / (65) 99209-8416 (telefone e WhatsApp) | [email protected]

A medida visa garantir mais transparência e agilidade no acesso aos serviços de saúde na capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA26/10/2025

Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
SEGURANÇA26/10/2025

Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração...
SEGURANÇA26/10/2025

Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 21 porções de entorpecentes

A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (25.10), em...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262