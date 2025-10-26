Show do Guns N’ Roses deve movimentar mais de R$ 400 milhões e consolidar Cuiabá como destino de grandes eventos

O show da banda Guns N’ Roses, marcado para o dia 31 de outubro, na Arena Pantanal, promete muito mais do que emoção para os fãs de rock. O evento deve se transformar em um verdadeiro motor para a economia cuiabana, com impacto estimado em mais de R$ 400 milhões, segundo projeção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

De acordo com o secretário Fernando Medeiros, a expectativa é que 60% do público seja formado por visitantes de fora de Cuiabá, o que representa uma injeção direta de cerca de R$ 32,7 milhões na economia local, apenas em gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer. “Um evento desse porte movimenta toda a cadeia produtiva da cidade, do hotel ao food truck. É uma vitrine que projeta Cuiabá como um destino capaz de receber grandes espetáculos internacionais e atrair novos investimentos”, destaca Medeiros.

Rede hoteleira lotada e ações integradas

Para garantir estrutura e qualidade no atendimento, a Prefeitura atua em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT) e o Procon Cuiabá no monitoramento da ocupação e dos preços praticados durante o período do evento.

Serão instalados Centros de Atendimento ao Turista (CATs) no Aeroporto Marechal Rondon e no entorno da Arena Pantanal, com informações bilíngues e sinalização turística interativa com QR Codes que direcionam visitantes a roteiros culturais e gastronômicos da cidade. “Estamos preparando a cidade não apenas para receber o público do show, mas para mostrar o melhor de Cuiabá. Queremos que quem vier para o evento volte para conhecer o Pantanal, a Chapada e Nobres”, afirma o secretário.

Mobilidade e ordenamento

O evento contará também com apoio logístico da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Limpurb, que reforçarão ações de trânsito, limpeza, iluminação e segurança viária. Serão criados bolsões de embarque e desembarque para táxis e aplicativos, além de barreiras canalizadoras e calçadas acessíveis nas imediações da Arena.

“Vai ter baguncinha boa! Toda a rede hoteleira vai estar lotada e muita gente vai poder empreender nesse período. Estimamos mais de R$ 1 milhão de arrecadação direta de ISS e um movimento superior a R$ 400 milhões na economia cuiabana. É um marco para a cidade”, destacou o prefeito Abílio Brunini expressando o entusiasmo da gestão com a visibilidade internacional do evento e o reflexo positivo no comércio local.

Cuiabá no mapa dos grandes eventos

Além de ser um dos cinco destinos brasileiros da nova turnê latino-americana da banda, ao lado de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília, Cuiabá se consolida como referência nacional em turismo de eventos. “Este show é uma prova da capacidade operacional de Cuiabá. Fortalece nossa marca como o ‘Coração da América do Sul’ e abre portas para novos shows, feiras e congressos internacionais”, reforçou Medeiros.

Com 40 mil ingressos esgotados e público de diversas regiões do país, o espetáculo deve gerar também cerca de 1.700 empregos temporários e aquecer segmentos como transporte, bares, restaurantes, hospedagem e economia criativa.

Um marco para o turismo e a economia

Para o secretário, o legado do evento vai além da arrecadação imediata. “O show do Guns N’ Roses mostra que Cuiabá tem estrutura, hospitalidade e energia para eventos de grande porte. É um passo decisivo para consolidar a cidade no calendário nacional e internacional do entretenimento”, concluiu.

Serviço

Evento : Show Guns N’ Roses – Turnê Latino-Americana 2025

Data : 31 de outubro de 2025

Local : Arena Pantanal – Cuiabá (MT)

Promoção : Prefeitura de Cuiabá | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura | Apoio do Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT