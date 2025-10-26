Cuiabá
Show do Guns N’ Roses deve movimentar mais de R$ 400 milhões e consolidar Cuiabá como destino de grandes eventos
O show da banda Guns N’ Roses, marcado para o dia 31 de outubro, na Arena Pantanal, promete muito mais do que emoção para os fãs de rock. O evento deve se transformar em um verdadeiro motor para a economia cuiabana, com impacto estimado em mais de R$ 400 milhões, segundo projeção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
De acordo com o secretário Fernando Medeiros, a expectativa é que 60% do público seja formado por visitantes de fora de Cuiabá, o que representa uma injeção direta de cerca de R$ 32,7 milhões na economia local, apenas em gastos com hospedagem, alimentação, transporte e lazer. “Um evento desse porte movimenta toda a cadeia produtiva da cidade, do hotel ao food truck. É uma vitrine que projeta Cuiabá como um destino capaz de receber grandes espetáculos internacionais e atrair novos investimentos”, destaca Medeiros.
Rede hoteleira lotada e ações integradas
Para garantir estrutura e qualidade no atendimento, a Prefeitura atua em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT) e o Procon Cuiabá no monitoramento da ocupação e dos preços praticados durante o período do evento.
Serão instalados Centros de Atendimento ao Turista (CATs) no Aeroporto Marechal Rondon e no entorno da Arena Pantanal, com informações bilíngues e sinalização turística interativa com QR Codes que direcionam visitantes a roteiros culturais e gastronômicos da cidade. “Estamos preparando a cidade não apenas para receber o público do show, mas para mostrar o melhor de Cuiabá. Queremos que quem vier para o evento volte para conhecer o Pantanal, a Chapada e Nobres”, afirma o secretário.
Mobilidade e ordenamento
O evento contará também com apoio logístico da Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Limpurb, que reforçarão ações de trânsito, limpeza, iluminação e segurança viária. Serão criados bolsões de embarque e desembarque para táxis e aplicativos, além de barreiras canalizadoras e calçadas acessíveis nas imediações da Arena.
“Vai ter baguncinha boa! Toda a rede hoteleira vai estar lotada e muita gente vai poder empreender nesse período. Estimamos mais de R$ 1 milhão de arrecadação direta de ISS e um movimento superior a R$ 400 milhões na economia cuiabana. É um marco para a cidade”, destacou o prefeito Abílio Brunini expressando o entusiasmo da gestão com a visibilidade internacional do evento e o reflexo positivo no comércio local.
Cuiabá no mapa dos grandes eventos
Além de ser um dos cinco destinos brasileiros da nova turnê latino-americana da banda, ao lado de Florianópolis, São Paulo, Curitiba e Brasília, Cuiabá se consolida como referência nacional em turismo de eventos. “Este show é uma prova da capacidade operacional de Cuiabá. Fortalece nossa marca como o ‘Coração da América do Sul’ e abre portas para novos shows, feiras e congressos internacionais”, reforçou Medeiros.
Com 40 mil ingressos esgotados e público de diversas regiões do país, o espetáculo deve gerar também cerca de 1.700 empregos temporários e aquecer segmentos como transporte, bares, restaurantes, hospedagem e economia criativa.
Um marco para o turismo e a economia
Para o secretário, o legado do evento vai além da arrecadação imediata. “O show do Guns N’ Roses mostra que Cuiabá tem estrutura, hospitalidade e energia para eventos de grande porte. É um passo decisivo para consolidar a cidade no calendário nacional e internacional do entretenimento”, concluiu.
Serviço
Evento : Show Guns N’ Roses – Turnê Latino-Americana 2025
Data : 31 de outubro de 2025
Local : Arena Pantanal – Cuiabá (MT)
Promoção : Prefeitura de Cuiabá | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura | Apoio do Governo do Estado de Mato Grosso
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
“Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração” destaca talento de artista no Museu da Caixa D’Água
Cores, memórias e emoções se encontram na exposição “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”, do artista plástico e artesão Edewilson Miranda da Silva, que transforma a simplicidade do cotidiano cuiabano em arte. Aberta na sexta-feira (24) no histórico Museu da Caixa D’Água Velha, a mostra segue até 28 de novembro, com entrada gratuita e apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
A exposição reúne pinturas e esculturas produzidas a partir de materiais recicláveis, como carrinhos, motocicletas e miniaturas cheias de detalhes, que revelam um olhar sensível sobre o cotidiano, a memória e a identidade cuiabana. Cada peça, como explica o artista, nasce de lembranças da infância e da simplicidade das brincadeiras de antigamente.
“Muitas coisas vêm dos sonhos e das recordações da infância. Eu faço carrinhos, motinhas, brinquedos de sucata, lembrando da época em que as crianças faziam seus próprios brinquedos. Quero que as pessoas sintam essa criatividade e nostalgia”, conta Edewilson.
Cuiabano “de tchapa e cruz”, com 59 anos, Edewilson Miranda retrata em suas pinturas a essência do povo e da terra mato-grossense. As cores vibrantes e as paisagens cheias de vida refletem o amor pela natureza e pelos animais, fontes constantes de inspiração.
“A natureza e os animais chamam muito a minha atenção. Mato Grosso é rico em belezas que precisam ser retratadas. Quando alguém olha uma tela minha, quero que sinta esse orgulho da nossa terra e das nossas tradições”, afirma o artista.
O espaço escolhido para a mostra tem um valor especial. O Museu da Caixa D’Água Velha, um dos mais importantes patrimônios históricos de Cuiabá, guarda lembranças da antiga cidade e da vida às margens do rio. Para Edewilson, expor ali é uma forma de celebrar suas próprias raízes.
“A Caixa D’Água faz parte da história de todos nós. Era dali que se abastecia toda a cidade. Esse lugar me faz lembrar da Feirinha da Mandioca, do Porto, da época em que eu ia pescar a pé e comia bolo de arroz nas festas da Dona Bembem. É muito bom poder mostrar meu trabalho aqui, nesse espaço cheio de memória.”
Além das pinturas e esculturas, o público encontra um convite à reflexão sobre o papel da arte na preservação da identidade cuiabana. Para Edewilson, cada obra é também uma forma de fortalecer o orgulho local e divulgar a criatividade regional.
“O artista cuiabano tem o papel de retratar o que temos de mais bonito. Nossa cultura, nossas paisagens e nosso jeito de viver. Isso nos dá uma identidade, reflete quem somos. E a Secretaria de Cultura tem sido uma parceira importante, abrindo portas e valorizando nosso trabalho”, ressalta.
A exposição “Expressões da Alma” também tem conquistado o público visitante: várias obras já foram adquiridas por colecionadores e turistas. “Já vendi 15 peças pequenas e algumas telas. Estou muito contente com o reconhecimento e com o interesse das pessoas. Quem vier vai gostar. Tem muito talento e criatividade sendo mostrados aqui”, convida o artista.
Serviço
Exposição: “Expressões da Alma: Cor, Luz e Inspiração”
Artista: Edewilson Miranda da Silva
Data: Até 28 de novembro de 2025
Horário: das 8h às 17h
Local: Museu da Caixa D’Água Velha – Rua Comandante Costa, Centro-Sul, Cuiabá
Realização: Prefeitura de Cuiabá – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura
Entrada gratuita
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra o artista plástico Edewilson Miranda no interior do Museu da Caixa D’água Velha, posando em meio a suas pinturas e um banner promociona.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Central de Regulação de Cuiabá orienta sobre agendamento de consultas, exames e cirurgias pelo SUS
A Prefeitura de Cuiabá reforça que o agendamento de consultas, exames e outros procedimentos pelo SUS é realizado pela unidade de saúde onde o paciente recebeu atendimento, seja na unidade básica de saúde do bairro ou em outro estabelecimento que atenda pelo SUS.
Após a consulta ou atendimento inicial, a própria unidade faz a solicitação do procedimento no Sistema de Regulação (SISREG). A Central de Regulação de Cuiabá, então, agenda o procedimento conforme a disponibilidade da rede SUS na capital.
Os pacientes podem acompanhar o andamento do agendamento diretamente na unidade de saúde onde foram atendidos ou entrar em contato com a Central de Regulação pelos canais de atendimento disponibilizados. A Central também oferece recepção presencial, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, para orientações e informações.
É fundamental que o número de telefone do paciente esteja atualizado no Cartão SUS. Para realizar a atualização, basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima, que fará o registro no sistema CADSUS Web. O contato telefônico cadastrado é utilizado tanto pelas unidades solicitantes quanto pela Central de Regulação para informar sobre procedimentos agendados.
Canais de contato da Central de Regulação de Cuiabá:
– Exames e Consultas: (65) 99323-1015 (telefone e WhatsApp) | [email protected]
– Exames de Alta Complexidade (APAC): (65) 99219-2869 (telefone e WhatsApp) | [email protected]
– Cirurgias Eletivas: (65) 99307-3477 / (65) 99209-8416 (telefone e WhatsApp) | [email protected]
A medida visa garantir mais transparência e agilidade no acesso aos serviços de saúde na capital.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Municípios receberão complemento de R$ 1,5 milhão para garantir piso mínimo do auxílio do Fethab Diesel
Mato Grosso tem quase 27% de reeducandos do regime fechado trabalhando dentro e fora de presídios
Agroindústrias com selo do SIAPP conquistam 25 premiações no Festival do Queijo de Mato Grosso
Corpo de Bombeiros militar resgata vítima de acidente de trânsito
Policiais da Rotam salvam recém-nascida de sete dias engasgada em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) salvaram uma bebê recém-nascida, de apenas sete dias de vida,...
Polícia Militar intercepta quadrilha especializada em furto de veículos e prende seis pessoas
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam seis homens, entre 21 e 31 anos, por formação de quadrilha, receptação e adulteração...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e apreende 21 porções de entorpecentes
A Polícia Militar prendeu um homem, de 23 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite deste sábado (25.10), em...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
