Show Safra Mato Grosso 2025 começa em Lucas do Rio Verde

Começa nesta segunda-feira (24.03) o Show Safra Mato Grosso 2025, um dos maiores eventos do agronegócio no estado, reunindo tecnologia, inovação e oportunidades de negócios para produtores rurais e empresas do setor. A feira, que acontece até sexta-feira (28) no parque tecnológico da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, celebra 25 anos de história com uma programação ampliada e novas atrações.

A edição deste ano contará com a participação de 525 expositores, apresentando máquinas agrícolas de última geração, sementes de alto desempenho, soluções digitais e novas tecnologias voltadas para a produtividade e sustentabilidade no campo. O evento também aposta em espaços temáticos como o Show Safra Aero, voltado para inovações aeroespaciais e drones, e o Show Safra Mulher, que valoriza a crescente participação feminina no agronegócio.

Com uma expectativa de público superior a 127 mil visitantes, o Show Safra movimenta não apenas o setor agrícola, mas também a economia local, gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos e impulsionando serviços de hospedagem, alimentação e comércio na região.

O evento também será palco de debates sobre o futuro do agronegócio, com painéis e palestras abordando temas como tecnologia, mercado de grãos, clima e sustentabilidade. Além disso, as áreas demonstrativas apresentam culturas como soja, milho e algodão, além de experimentos com alternativas promissoras como gergelim e canola.

Com uma estrutura ampliada e estacionamento com 9.800 vagas, o Show Safra Mato Grosso 2025 reforça seu papel como uma das principais vitrines de inovação do agronegócio brasileiro.