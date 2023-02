Silagem é produzida com acompanhamento técnico da Empaer para garantir sustento do gado na seca

Cerca de 3 mil toneladas de silagem devem ser produzidas por 25 agricultores familiares por meio de um trabalho desenvolvido em parceria entre a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e a Prefeitura Conquista D´Oeste, para garantir o alimento do rebanho bovino e fomentar a cadeia leiteira e de corte do município. A iniciativa faz parte do projeto de silagem e produção de grãos formalizado por meio de um termo de cooperação. O milho usado na ração é cultivado em 100 hectares de área.

Com essa produção, o produtor de leite Revelino Pereira Lopes, 47 anos, tem a certeza de que seu rebanho de 240 cabeças de gado terá alimento garantido no período da seca este ano. O sitio Santa Luzia, localizado na comunidade Santa Clara, é acompanhado pela Empaer desde 2009.

Aproveitando o período da chuva, Revelino está ansioso para iniciar a produção da silagem dos três hectares de milho que plantou no final do ano passado. O corte está agendado para a quarta semana de fevereiro. “Há 13 anos minha propriedade é acompanhada pela Empaer na produção de silagem sempre nesta época do ano. Naquele ano comecei com cana de açúcar e, em 2011, passei a fazer com milho. Agora, estou na expectativa para testar o capiaçu. Tudo para agregar um alimento de qualidade para minha criação”, frisou.

Segundo o produtor, toda a preocupação é garantia certa de leite de qualidade e quantidade. “Nossa produção durante o ano fica entre 250 a 500 litros de leite por dia. Com isso, mantenho uma renda com a qual consigo pagar as contas e sobra ainda um dinheiro para investir na propriedade. A meta é aumentar a área em dois hectares ainda este ano”, afirmou.

O técnico da Empaer, Victor Gustavo Ramos Oliveira, explica que a meta é fomentar o projeto de silagem e produção de grãos. “A iniciativa é realizada desde 2015 e já teve períodos também de inseminação artificial. Sempre com acompanhamento de um técnico da Empaer e da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado”.

Ele acrescenta que com a ajuda do técnico da secretaria, Dansley Alves Brás, está acompanhando os produtores na execução de todo projeto. Cada produtor será atendido em uma área de quatro hectares destinados à produção de silagem, para que todos do projeto possam ser beneficiados. O restante das áreas plantadas será destinado para a produção do milho em grãos. “Foi a forma encontrada para incentivar os produtores a produzirem os próprios grãos, inclusive alguns já fazem a sua própria ração, com teor de 22% de proteína bruta”.

Segundo Victor, o objetivo do projeto é priorizar a qualidade do escore corporal (utilizado para determinar a condição nutricional com base na avaliação visual e tátil) dos animais, reprodução, evitar mortes devido à baixa qualidade das pastagens no período de estiagem. “Incentivamos a produção de alimentos para o rebanho e a investir com segurança cada vez mais no melhoramento genético dos seus animais”, destaca ele.

A secretária de Desenvolvimento Sustentado, Marlene Aparecida da Silva, elogiou o trabalho com a Empaer que vem dando certo há muitos anos, independente da gestão municipal. “Muitos produtores já começaram cortar e iniciar o processo de ensilagem. Somos organizados e todo cronograma precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural que a Empaer faz parte. A bacia leiteira do município conta com quatro laticínios que garantem a venda do leite dos produtores familiares”, completa a gestora.

