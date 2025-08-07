Simininas fazem roda de conversa Secretaria Municipal de Segurança Pública

Cerca de 50 meninas atendidas pela unidade do Programa Siminina, no bairro 1º de Março, participaram, nesta terça-feira (5), da “Conversa com Segurança”, iniciativa promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Cuiabá.

Idealizada pela secretária municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda, a ação inclui palestras ministradas pela 2ª Sargento Nabilla e pela soldado Tais, que abordaram de forma leve e educativa temas como abuso sexual infantil, bullying, segurança nas ruas e riscos em jogos e ambientes digitais.

Segundo Francyanne Lacerda, a roda de conversa, que aproxima as alunas das forças de segurança, especialmente da Polícia Militar, faz parte de uma parceria com a coordenadora do Programa Siminina, Ivete Carneiro de Souza.

“Esse projeto nasceu de uma conversa que tive com a coordenadora Ivete, na qual percebemos a necessidade dessa aproximação das meninas com a segurança pública. Muitas tinham curiosidade, outras, medo. Então, construímos juntas uma metodologia voltada para o público infantojuvenil, com linguagem acessível, que orienta desde o comportamento adequado em situações de risco até a confiança em procurar um policial quando necessário”, explicou a coronel Francyanne.

Durante a palestra, foram destacadas dicas práticas de segurança, como: nunca aceitar presentes ou doces de estranhos; avisar para onde está indo; evitar andar sozinha, especialmente à noite ou em locais escuros; recusar caronas de desconhecidos; buscar ajuda e se dirigir a locais com maior movimentação; e sempre chamar a polícia em caso de emergência.

A monitora Elisângela Tavares acompanhou a atividade e ressaltou a importância do momento para as alunas. “Essa atividade, no meu entendimento, é muito importante para que elas não tenham medo de chamar a polícia e não tenham preconceito. E, na hora de uma emergência, saibam para quem pedir ajuda”, disse.

Atualmente, a unidade do bairro 1º de Março atende 112 meninas em dois períodos. O projeto “Conversa com Segurança” foi estruturado para percorrer as 16 unidades do Siminina em Cuiabá. A próxima palestra será realizada nesta quinta-feira (7), com 20 meninas da unidade do Novo Colorado.

“Montamos um cronograma que prevê uma roda de conversa de aproximadamente uma hora em cada unidade. A partir das dúvidas e das situações levantadas pelas coordenadoras locais, vamos ajustando o conteúdo e ampliando os temas. A segurança precisa ser constante e adaptada à realidade de cada grupo”, completou a secretária Francyanne.

#PraCegoVer

A foto mostra a secretária municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda e as simininas da unidade 1º de Março durante a roda de conversa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT