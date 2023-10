Simininas vão ao cinema e garantem democratização do acesso à cultura

Os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), representando entidades civis, governamentais e classistas, foram oficialmente empossados na manhã desta quarta-feira (11), em uma cerimônia realizada na Casa dos Conselhos, em Cuiabá. Durante o evento, além da assinatura do termo de posse, ocorreu a eleição da nova diretoria que assumirá a responsabilidade durante o mandato de dois anos (2023/2025). A chapa ‘Unidos Somos Mais Fortes’ foi eleita por unanimidade.

A secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, representando a Prefeitura de Cuiabá, destacou a importância do papel desempenhado pelos conselheiros em relação à administração do Município. ‘O trabalho como conselheiro é voluntário, movido pela vocação e vontade de fazer a diferença. Nosso compromisso da gestão é melhorar a acessibilidade, reconhecendo que as pessoas com deficiência têm o direito igualitário de acesso aos serviços públicos. Apesar dos desafios institucionais, a Secretaria está determinada a colaborar com o avanço das políticas para essa comunidade, e acredita que, unidos, é possível superar obstáculos’, destacou a secretária.

Hellen Ferreira também salientou os esforços contínuos da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro em atender de maneira especial a população com deficiência.

Os conselheiros titulares e suplentes tomaram posse durante a cerimônia, e a nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) para o biênio 2023/2025 foi eleita, com a seguinte composição:

Diretora presidente: Eliete Jandres de Morais, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);

Vice-presidente: Maurílio Mederix Gomes, do Conselho Regional de Psicologia – 18ª Região;

Primeira-secretária: Márcia Fátima Folador, da Associação Mato-grossense de Deficientes;

Segundo-secretário: Luciano Marcelo de Campos, representando a Associação Mato-grossense dos Cegos.

A diretora-presidente empossada para o Biênio 2023/2025, Eliete Jandres, expressou o compromisso de continuar avançando na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, buscando a igualdade de oportunidades. Ela reconheceu os progressos já alcançados, mas também ressaltou a necessidade de um esforço contínuo no que se refere à acessibilidade, destacando que é um processo que deve ser perseguido de forma consistente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) possui entre suas finalidades e competências a formulação e encaminhamento de propostas junto à Prefeitura, além de assessorar e acompanhar a implementação de políticas em benefício das pessoas com deficiência. Isso envolve a promoção de atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política desse público, assegurando sua representação nos conselhos municipais relacionados às áreas de saúde, habitação, transporte e educação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT