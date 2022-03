Sindicato Rural e Senar-MT alinham novos projetos para Diamantino e Alto Paraguai

Cepea, 15/3/2022 – Pesquisadores do Cepea indicam que, após o anúncio do aumento do preço da gasolina nas refinarias por parte da Petrobras na semana passada, as altas dos valores do etanol no segmento produtor se intensificaram tanto em São Paulo quanto nas demais regiões do Centro-Sul acompanhadas pelo Cepea.

Diante do anúncio, a valorização do etanol hidratado era esperada por agentes do setor, tendo em vista que esse combustível é substituto da gasolina nas bombas.

No caso do anidro, há tendência de preço similar à do hidratado, sendo produtos alternativos nas unidades produtoras. Assim, entre 7 e 11 de março, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado fechou a R$ 3,1606/litro, forte alta de 8,2% frente ao período anterior – trata-se da terceira maior elevação da temporada 2021/22.

No caso do anidro, houve valorização de 3,83%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 3,3452/litro. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)