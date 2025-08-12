Sine Cuiabá tem 77% das vagas para pessoas sem experiência de trabalho

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está oferecendo 432 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (12). Do total, 336 vagas são para candidatos sem experiência profissional (77%).

Entre as ocupações que não exigem experiência e apresentam os melhores salários, destaque para consultor de vendas, cuja remuneração pode variar de R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00 por venda fechada, além de ajuda de custo de R$ 1.000,00 por 60 dias e comissão sobre vendas. Outra vaga para a mesma função oferece salário fixo de R$ 2.900,00, mais vale-transporte e ticket alimentação.

A função de pizzaiolo oferece salário de R$ 2.500,00, com vale-transporte e alimentação no local. Já para auxiliar de desenvolvimento infantil, a remuneração é de R$ 2.157,00, acrescida de vale-transporte e ticket alimentação.

Entre outras oportunidades sem exigência de experiência estão as vagas para controlador de pragas, com salário de R$ 1.800,00 mais R$ 303,60 de insalubridade, e para carregador (armazém), com salário de R$ 1.800,00, além de assistência médica, ticket, alimentação, refeição na empresa, convênio com farmácia, auxílio-educação e plano de cargos e carreiras.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 07

Ajudante de obra – 05

Ajudante de serralheiro – 05

Assistente administrativo – 02

Assistente de vendas – 02

Atendente balconista – 20

Atendente balcão – 23

Atendente de farmacia-balconista – 20

Atendente de lanchonete – 09

Atendente de lojas – 06

Atendente de padaria – 07

Auxiliar de armazenamento – 02

Auxiliar de cozinha – 02

Auxiliar de escritório – 01

Auxiliar de expedição – 01

Auxiliar de limpeza – 05

Auxiliar de linha de produção – 05

Auxiliar de logística – 42

Auxiliar de manutenção de edifícios – 01

Auxiliar de serviços jurídico (estágio) – 01

Balconista de lanchonete – 03

Carregador (armazém) – 01

Comprador – 01

Conferente de logística – 01

Consultor de vendas – 07

Controlador de pragas – 02

Cozinheiro geral – 05

Cumim – 02

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Engenheiro florestal (vaga temporária estágio) – 01

Fiscal de loja – 01

Funileiro de automóveis (reparação) – 01

Garçom – 95

Gerente de empresas comerciais – 03

Lavador de carros – 05

Mecânico – 01

Mecânico de veículo – 02

Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01

Montador de automóveis – 01

Motorista de caminhão – 20

Operador caixa – 19

Operador de máquinas fixa em geral – 01

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04

Pizzaiolo – 50

Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) – 01

Promotor de vendas – 05

Recepcionista atendente – 01

Recepcionista em geral – 01

Repositor de mercadorias – 02

Serralheiro de alumínio – 05

Técnico em análises clínicas – 01

Vendedor interno – 14

Vendedor pracista – 01

#PraCegoVer

A imagem mostra a porta de entrada do Sine Municipal. Um banner do Sine da Gente e outro do Sebrae estão ao lado da porta.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT