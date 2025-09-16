Sine Cuiabá tem 775 vagas de empregos com salários que chegam a quase R$ 7 mil

O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza nesta terça-feira (16) um total de 775 oportunidades de trabalho. Entre as ocupações que exigem ensino fundamental (completo ou incompleto), algumas oferecem salários atrativos e diversos benefícios:

Operador de motoniveladora : salário de R$ 6.922,00, mais seguro de vida, alimentação (R$ 210,00), adicional noturno de 20%, hora extra e alojamento, se necessário.

Operador de escavadeira : salário de R$ 4.067,00, com os mesmos benefícios.

Motorista de caminhão basculante : salário de R$ 2.870,00, mais vale-transporte, seguro de vida, alimentação (R$ 210,00), hora extra e alojamento, se necessário.

Pizzaiolo (sem experiência): salário de R$ 2.700,00, além de vale-transporte, premiação, refeitório interno e plano de cargos e carreira.

Entre os destaques, há um grande volume de vagas para Analista de Negócio (200), Auxiliar de Linha de Produção (100) e Garçom (95).

Muitas oportunidades não exigem experiência prévia, como as de Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria, Analista de Negócio, Atendente de Lanchonete e Vendedor Interno.

Atendimento

O Sine é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Os interessados devem comparecer à unidade, localizada na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Smat, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também há atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

Intermediação de vagas de emprego .

Solicitação do seguro-desemprego, que deve ser registrada diretamente no sistema do Governo Federal, mediante apresentação dos documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual.

Importante: mantenha seu cadastro atualizado nos postos do Sine ou pelos canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação do seguro-desemprego: aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima. Para empresas Empresas interessadas em anunciar vagas podem entrar em contato pelos canais exclusivos:

Telefones: (65) 3645-7216 / 3645-7237

WhatsApp: (65) 99255-2450

E-mail: [email protected]

Confira as oportunidades

Açougueiro – 03

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 23

Ajudante de cozinha – 01

Ajudante de obras – 05

Analista de negócio – 200

Apontador de obras – 01

Assistente administrativo – 01

Assistente de engenharia (construção civil) – 01

Assistente de venda – 01

Atendente de lanchonete – 05

Atendente de lojas – 06

Atendente de padaria – 07

Auxiliar de armazenamento – 03

Auxiliar de conservação de obras civis – 01

Auxiliar de lavanderia – 02

Auxiliar de limpeza – 10

Auxiliar de linha de produção – 100

Auxiliar de logística – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 05

Auxiliar de operação – 30

Auxiliar operacional de logística – 02

Auxiliar tecnico de mecanica – 05

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas – 02

Barbeiro – 02

Caixa de loja – 02

Camareira de hotel – 02

Comprador – 01

Conferente de logística – 03

Consultor de vendas – 08

Coordenador de restaurante – 01

Cozinheiro geral – 01

Desossador – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 02

Encarregado de expedição – 01

Garçom – 95

Gerente de contas- pessoa física e jurídica – 01

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 01

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 07

Montador de estrutura metálica – 06

Motofretista – 01

Motorista de caminhão – 15

Motorista de caminhão basculante – 65

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 10

Operador de escavadeira – 03

Operador de máquinas de construção civil e mineração – 06

Operador de motoniveladora – 08

Operador de rolo compactador – 31

Operador de trator (minas e pedreira) – 04

Pedreiro – 01

Pizzaiolo – 50

Profissional de educação física na saúde – 01

Programador de comunicação de sistema – 02

Promotor de vendas – 10

Recepcionista em geral – 01

Repositor de mercadorias – 03

Técnico de rede (telecomunicação) – 01

Técnico em segurança do trabalho – 01

Técnico mecânico (máquinas) – 01

Vendedor interno – 10

Vendedor pracista – 01

A imagem mostra uma pessoa com a Carteira de Trabalho na mão esquerda e um celular na direita, aberto em um aplicativo da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT