Sine Cuiabá tem 775 vagas de empregos com salários que chegam a quase R$ 7 mil
O Sine Municipal de Cuiabá disponibiliza nesta terça-feira (16) um total de 775 oportunidades de trabalho. Entre as ocupações que exigem ensino fundamental (completo ou incompleto), algumas oferecem salários atrativos e diversos benefícios:
-
Operador de motoniveladora: salário de R$ 6.922,00, mais seguro de vida, alimentação (R$ 210,00), adicional noturno de 20%, hora extra e alojamento, se necessário.
-
Operador de escavadeira: salário de R$ 4.067,00, com os mesmos benefícios.
-
Motorista de caminhão basculante: salário de R$ 2.870,00, mais vale-transporte, seguro de vida, alimentação (R$ 210,00), hora extra e alojamento, se necessário.
-
Pizzaiolo (sem experiência): salário de R$ 2.700,00, além de vale-transporte, premiação, refeitório interno e plano de cargos e carreira.
Entre os destaques, há um grande volume de vagas para Analista de Negócio (200), Auxiliar de Linha de Produção (100) e Garçom (95).
Muitas oportunidades não exigem experiência prévia, como as de Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria, Analista de Negócio, Atendente de Lanchonete e Vendedor Interno.
Atendimento
O Sine é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.
Os interessados devem comparecer à unidade, localizada na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Smat, das 8h às 17h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também há atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
-
Intermediação de vagas de emprego.
-
Solicitação do seguro-desemprego, que deve ser registrada diretamente no sistema do Governo Federal, mediante apresentação dos documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual.
Importante: mantenha seu cadastro atualizado nos postos do Sine ou pelos canais digitais.
-
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
-
Solicitação do seguro-desemprego: aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Para empresas
Empresas interessadas em anunciar vagas podem entrar em contato pelos canais exclusivos:
-
Telefones: (65) 3645-7216 / 3645-7237
-
WhatsApp: (65) 99255-2450
-
E-mail: [email protected]
Confira as oportunidades
Açougueiro – 03
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 23
Ajudante de cozinha – 01
Ajudante de obras – 05
Analista de negócio – 200
Apontador de obras – 01
Assistente administrativo – 01
Assistente de engenharia (construção civil) – 01
Assistente de venda – 01
Atendente de lanchonete – 05
Atendente de lojas – 06
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 03
Auxiliar de conservação de obras civis – 01
Auxiliar de lavanderia – 02
Auxiliar de limpeza – 10
Auxiliar de linha de produção – 100
Auxiliar de logística – 01
Auxiliar de mecânico de autos – 05
Auxiliar de operação – 30
Auxiliar operacional de logística – 02
Auxiliar tecnico de mecanica – 05
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas – 02
Barbeiro – 02
Caixa de loja – 02
Camareira de hotel – 02
Comprador – 01
Conferente de logística – 03
Consultor de vendas – 08
Coordenador de restaurante – 01
Cozinheiro geral – 01
Desossador – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 02
Encarregado de expedição – 01
Garçom – 95
Gerente de contas- pessoa física e jurídica – 01
Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados – 01
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 07
Montador de estrutura metálica – 06
Motofretista – 01
Motorista de caminhão – 15
Motorista de caminhão basculante – 65
Motorista entregador – 01
Operador de caixa – 10
Operador de escavadeira – 03
Operador de máquinas de construção civil e mineração – 06
Operador de motoniveladora – 08
Operador de rolo compactador – 31
Operador de trator (minas e pedreira) – 04
Pedreiro – 01
Pizzaiolo – 50
Profissional de educação física na saúde – 01
Programador de comunicação de sistema – 02
Promotor de vendas – 10
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 03
Técnico de rede (telecomunicação) – 01
Técnico em segurança do trabalho – 01
Técnico mecânico (máquinas) – 01
Vendedor interno – 10
Vendedor pracista – 01
Prefeitura de Cuiabá transforma bairro Jonas Pinheiro III com iluminação pública
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), concluiu nesta segunda-feira (15) a instalação da rede de iluminação pública no bairro Residencial Jonas Pinheiro III, localizado na região leste da capital. O local não contava com pontos de luz e, a partir de agora, passa a ter ruas iluminadas, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os moradores.
No total, foram implantados 52 novos pontos de iluminação em 12 ruas do bairro. A ação foi realizada entre 18h30 e 0h, mobilizando 14 profissionais distribuídos em equipes de eletricistas, motoristas, fiscalização e apoio.
A iniciativa integra o planejamento contínuo da Prefeitura de Cuiabá para modernização e ampliação da rede de iluminação da capital. Além de obras como a realizada no Jonas Pinheiro III, a Limpurb executa mutirões mensais de manutenção em diferentes regiões, assegurando a eficiência do sistema. Paralelamente, são feitos reparos diários em pontos de luz danificados, de acordo com as demandas encaminhadas pela população.
O serviço é conduzido por equipes especializadas em luminotécnica, equipadas com todos os itens de segurança necessários, como capacetes, luvas, cintos de proteção, botinas isoladas e uniformes antichama.
“Nosso compromisso é levar mais segurança e qualidade de vida aos moradores de Cuiabá. A instalação de iluminação no Jonas Pinheiro III é uma conquista importante, porque transforma a rotina da comunidade e contribui para um bairro mais seguro e acolhedor. Seguiremos com mutirões mensais e atendimentos diários para garantir que a cidade esteja sempre bem iluminada”, afirma Felipe Wellaton, diretor-geral da Limpurb.
A Prefeitura reforça que a população pode colaborar com a manutenção do sistema de iluminação, solicitando reparos por meio dos canais oficiais da Limpurb: via WhatsApp, no número (65) 9 9318-8761, ou pelo telefone (65) 9 9247-6662. Para chamados pelo aplicativo, é necessário encaminhar foto do ponto com iluminação danificada, além do nome completo, endereço com ponto de referência e a localização exata.
Mutirão eleitoral é realizado na Universidade Federal de Rondonópolis nos dias 16/09 e 17/09
MP requer acolhimento de crianças e prisão da esposa do avô
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
Linguagem simples: TJMT divulga série com cinco guias para orientar cidadãos sobre audiências
Destaque: Sinop recebe dois prêmios do Tesouro Nacional pela eficiência nos trabalhos contábeis e fiscais
Cavalaria da Polícia Militar prende homem em flagrante com arma de fogo e tabletes de maconha
Policiais militares da Cavalaria do 1º Pelotão apreenderam, nesta segunda-feira (15.9), uma arma de fogo, oito tabletes de maconha e...
Polícia Civil de MT lamenta morte de ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP
A Polícia Civil de Mato Grosso lamenta a morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes,...
Polícia Militar prende homem que tentou matar os próprios filhos com golpes de faca
Policiais militares do 25º Batalhão prenderam um homem de 51 anos, suspeito de tentativa de homicídio, na noite desta segunda-feira...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
