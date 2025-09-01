Sine Cuiabá tem vaga para polidor de automóveis e outas 22 oportunidades com salários acima de R$ 2 mil

O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana e o mês oferecendo 477 oportunidades de emprego. Entre as 22 funções com salários acima de R$ 2 mil, destaca-se a de polidor de automóveis, que paga R$ 2,5 mil, além de premiação, refeitório interno e plano de cargos e carreiras. Para a vaga, é exigida experiência comprovada em carteira e ensino fundamental completo.

Do total de ocupações oferecidas, 314 não exigem experiência.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 06

Adesivador – 01

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 12

Ajudante de serralheiro – 05

Assistente comercial de seguro – 02

Assistente de vendas – 01

Assistente de balcão – 01

Atendente de lojas – 25

Atendente de padaria – 02

Auxiliar de compras – 01

Auxiliar de estoque – 05

Auxiliar de limpeza – 02

Auxiliar de logística – 42

Auxiliar de produção farmacêutica – 06

Barbeiro – 02

Comprador – 01

Consultor de vendas – 13

Controlador de pragas – 01

Controlador de serviços de maquinas e veiculos – 02

Costureira em geral – 02

Cumim – 01

Eletricista de rede – 18

Eletrotécnico – 01

Empacotador a mão – 06

Empregado doméstico arrumador – 01

Encarregado de estoque – 01

Estoquista – 02

Farmacêutico – 01

Fiscal de caixa – 01

Fiscal de loja – 01

Frentista – 02

Funileiro de automóveis (reparação) – 01

Garçom – 95

Gerente de contas-pessoa física e jurídica – 01

Gerente de operações de transportes – 01

Gerente de restaurante – 01

Gerente geral de vendas – 01

Instalador reparador de redes e cabos telefônicos – 20

Mecânico – 01

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 05

Montador de automóveis – 01

Motorista de caminhão – 02

Motorista de caminhão guindaste – 05

Motorista entregador – 01

Operador de caixa – 39

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 01

Pedreiro – 01

Pizzaiolo – 50

Polidor de automóveis – 01

Profissional de educação física na saúde – 24

Promotor de vendas – 20

Recepcionista, em geral – 01

Repositor de mercadorias – 07

Serralheiro de alumínio – 05

Subgerente de loja (operações comerciais) – 01

Supervisor de manutenção de máquinas operatrizes e de usinagem – 01

Técnico de refrigeração (instalação) – 02

Técnico em atendimento e vendas – 09

Vendedor de comercio varejista – 02

Vendedor interno – 03

Vendedor pracista – 08

#PraCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra atendimento no Sine. Ao fundo destaca-se um banner do Sine Gente e balões coloridos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT