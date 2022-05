Sine da Gente completa um ano levando atendimento aos bairros de Cuiabá

O programa Sine da Gente, que integra o Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, completa um ano de atividade nesta quinta-feira (19). O Sine da Gente atua com uma van itinerante que leva aos bairros da capital serviços como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas do comércio local, carteira de trabalho digital, entre outras ações.

“O Sine da Gente é mais um programa que vem se consolidando como um grande gerador de oportunidade, de empregos e de renda da nossa capital. Essa van roda semanalmente em todas as regiões da cidade buscando nos estabelecimentos as necessidades de empregos para ofertar as oportunidades para aqueles que moram mais distantes do Centro, para que possam trabalhar nos bairros, com mais comodidade e conforto, além de diminuir os custos tanto do empresário e como também do trabalhador”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Ao longo de um ano do projeto, a van visitou o total de 56 bairros, cadastrando 364 empresas. Foram 415 vagas de emprego captadas e mais de 4.800 trabalhadores atendidos, no quais 1.391 foram encaminhados para entrevistas.

“Agradeço a todos os colaboradores e a equipe que vem desemprenhando um ótimo trabalho durante um ano desse projeto. Então, estamos muito felizes por estarmos comemorando um ano do Sine da Gente nos bairros de Cuiabá. Temos como objetivo comtemplar os moradores de todos os bairros da capital. Tivemos quase cinco mil trabalhadores atendidos ao longo de um ano e é muito gratificante ver que esse projeto criado pela Secretaria juntamente com o prefeito Emanuel Pinheiro, que confia no capital humano, tem ajudado muitos trabalhadores a se recolocarem no mercado de trabalho”, destacou Rafael Butareli, diretor do Sine Municipal.

“Em nome do secretário Francisco Vuolo, agradeço a todos trabalhadores que estão sol a sol conosco nessa luta. Já estamos em processo de aquisição de mais uma van e, em breve, teremos duas vans para levarmos os atendimentos à toda população e ampliarmos ainda mais o número de pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho”, acrescentou.

Nesta quinta-feira, a van atende os moradores do bairro Praeiro, no espaço da Igreja São Pedro, na Rua Parnaíba, esquina com Rua Paquetá, com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 16h. Já na próxima semana, entre os dias 24 e 26 de maio, a van estará atendendo a comunidade do bairro Dom Aquino, na Rua Comendador Henrique, nº 1040, em frente à Paróquia Universitária São José Operário.

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 ou (65) 3645-7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo e-mail sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.