Sine da Gente: Van atende moradores do Residencial Nico Baracat e Jardim Fortaleza

A van do Sine da Gente, que integra o programa Pra Frente Cuiabá, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, atenderá a população do Residencial Nico Baraca, nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), oferecendo serviços de encaminhamento de vaga de emprego, Carteira de Trabalho digital e orientação no Seguro de Desemprego.

A equipe se posiciona na Unidade Básica de saúde (UBS) Jardim Liberdade, na Av. Principal, com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Já na quinta-feira (28) e sexta-feira (29), a van estará atendendo a comunidade do bairro Jardim Fortaleza, no espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Av. Hermínio Neto Santos s/n, também com atendimento das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O Sine da Gente atua com uma van itinerante que leva aos bairros da Capital serviços, como balcão de empregos, cadastro e formalização de Microempreendedores (MEI), captação de vagas do comércio local, carteira de trabalho digital e outros.

Canais de atendimento Sine Municipal de Cuiabá:

Sine Shopping Popular: das 9h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

Sine Coxipó: das 7h às 17h

Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

Sine da Gente (Sine móvel): toda semana em um bairro diferente de Cuiabá.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 ou (65) 3645-7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo e-mail sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.