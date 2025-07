Sine de Cuiabá oferece vagas para motoristas de caminhão com salário até R$ 3,8 mil

A 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá terá como um dos principais destaques a participação do deputado federal e ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que fará uma palestra nesta terça-feira, às 14h, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Com o tema “A importância da Primeira Infância nas Políticas Públicas de Saúde e Educação”, a fala do ex-ministro deve atrair a atenção de gestores, profissionais da saúde, conselheiros e representantes da sociedade civil, reunidos no evento que segue até o dia 1º de agosto, das 7h às 18h.

Osmar Terra possui longa trajetória na área de políticas públicas, tendo atuado como secretário de Estado da Saúde no Rio Grande do Sul e como ministro durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Sua participação reforça a proposta da conferência de promover reflexões profundas sobre os caminhos para fortalecer o SUS e garantir direitos essenciais à população.

A conferência seguirá com discussões sobre financiamento e sustentabilidade do SUS, políticas de atenção à saúde, práticas de humanização e o fortalecimento do controle social. O encerramento será com a plenária final, onde serão consolidadas as propostas debatidas durante os três dias de programação

Serviço

Assunto: Ex-ministro Osmar Terra fará palestra 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá

Data: Quarta-feira, 30 de julho

Horário: 14h

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso – R. Antônio Dorileo, 1100 – Coxipó, Cuiabá

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT