Cuiabá
Sine de Cuiabá tem 100 vagas para pizzaiolo e atendente de balcão
O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando 458 vagas de emprego nesta quinta-feira, 7 de agosto.
A função com maior número de oportunidades continua sendo a de garçom, com 95 vagas e salário de R$ 1.518,00. Em seguida, destacam-se duas funções com 50 vagas cada: atendente de balcão, com salário de até R$ 1.570,00, e pizzaiolo, com remuneração de R$ 2.700,00.
Também há 42 vagas para auxiliar de logística, com salário de R$ 1.610,00.
Além dessas, o Sine oferece quatro vagas com salários e benefícios atrativos, voltadas para candidatos com ensino médio completo (em alguns casos, nem é exigido escolaridade, apenas experiência). Confira:
Carpinteiro: salário de R$ 2.732,40, com benefícios como vale-transporte, alimentação no local, horas extras e vale-refeição. Não é exigido nível de escolaridade, mas é necessário ter experiência comprovada em carteira.
Pedreiro: remuneração de R$ 2.389,00, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, alimentação na obra e convênio com farmácias. Exige-se ensino médio completo e experiência registrada em carteira.
Armador de estrutura de concreto armado: salário de R$ 2.389,00, com os mesmos benefícios oferecidos para a função de pedreiro. Também exige ensino médio completo e experiência comprovada.
Mecânico de veículos: remuneração de R$ 2.142,15, mais R$ 900,00 de vale-alimentação e transporte. É exigido ensino médio completo e experiência registrada em carteira.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 02
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05
Ajudante de obra – 18
Armador de estrutura e concreto armado – 03
Assistente administrativo – 02
Assistente de compras – 01
Assistente de engenharia (construção civil) – 01
Assistente de vendas – 02
Atendente balconista – 50
Atendente balcão – 23
Atendente de lanchonete – 09
Atendente de lojas – 05
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 02
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de desenvolvimento infantil – 02
Auxiliar de escritório – 01
Auxiliar de limpeza – 12
Auxiliar de linha de produção – 08
Auxiliar de logística – 42
Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
Auxiliar de mecânico de autos – 01
Auxiliar de operação – 15
Auxiliar de serviços jurídico – 01
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
Balconista de lanchonete – 03
Biomédico – 01
Camareira de hotel – 02
Carpinteiro – 08
Comprador – 01
Conferente de logistica – 01
Consultor de vendas – 03
Controlador de pragas – 02
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Empregado doméstico arrumador – 01
Engenheiro florestal – 01
Esteticista – 02
Garçom – 95
Gerente de empresas comerciais – 03
Lavador de carros – 05
Mecânico – 01
Mecânico de veículo – 02
Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01
Operador caixa – 06
Operador de caixa – 07
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04
Operador de vendas (loja) – 03
Pedreiro – 03
Pizzaiolo – 50
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 12
Vendedor interno – 17
Vendedor pracista – 01
#PraCegoVer
A imagem mostra um box de atendimento no Sine Municipal. Em primeiro plano servidor orienta uma pessoa. As marcas do Sine e da Prefeitura de Cuiabá são vistas num painel ao fundo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Feirão com vacina, apoio e mil vagas de emprego para mulheres segue até sexta
A 5ª edição do Feirão de Empregos, realizado pela Prefeitura de Cuiabá, segue com atendimento até sexta-feira (8), das 8h às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 490, região central da capital. O evento oferece mais de mil vagas exclusivas para mulheres, além de serviços gratuitos de saúde, com aplicação da vacina contra a influenza, assistência social e apoio jurídico e psicológico.
As vagas disponíveis incluem cargos como: vendedora, operadora de caixa, repositora, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, atendente, nutricionista, assistente de vendas, estagiária e auxiliar de negócios. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 5 mil.
Nesta edição, o Feirão de Empregos integra a campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Desde o início do evento, mais de 200 atendimentos foram realizados com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.
As participantes recebem orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos, atendimento e atualização do Cadastro Único (CadÚnico). Também são oferecidos serviços do Espaço Caliandra, do Ministério Público, além de atendimento psicológico e jurídico com o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).
O Feirão de Empregos é realizado com o apoio de diversas empresas parceiras, entre elas: Central de Estágios, Comper, Move Up Profissional, Sindicato das Óticas, Sine Municipal, ACCuiabá (Associação Comercial de Cuiabá), ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Assessoria Infinity, CDL Cuiabá (Câmara de Dirigentes Lojistas), Coca-Cola, Loja Moda Verão e Shopping Pantanal Cuiabá.
#PraCegoVer
A foto mostra os banners com a divulgação dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal da Mulher.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Simininas fazem roda de conversa Secretaria Municipal de Segurança Pública
Cerca de 50 meninas atendidas pela unidade do Programa Siminina, no bairro 1º de Março, participaram, nesta terça-feira (5), da “Conversa com Segurança”, iniciativa promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Cuiabá.
Idealizada pela secretária municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda, a ação inclui palestras ministradas pela 2ª Sargento Nabilla e pela soldado Tais, que abordaram de forma leve e educativa temas como abuso sexual infantil, bullying, segurança nas ruas e riscos em jogos e ambientes digitais.
Segundo Francyanne Lacerda, a roda de conversa, que aproxima as alunas das forças de segurança, especialmente da Polícia Militar, faz parte de uma parceria com a coordenadora do Programa Siminina, Ivete Carneiro de Souza.
“Esse projeto nasceu de uma conversa que tive com a coordenadora Ivete, na qual percebemos a necessidade dessa aproximação das meninas com a segurança pública. Muitas tinham curiosidade, outras, medo. Então, construímos juntas uma metodologia voltada para o público infantojuvenil, com linguagem acessível, que orienta desde o comportamento adequado em situações de risco até a confiança em procurar um policial quando necessário”, explicou a coronel Francyanne.
Durante a palestra, foram destacadas dicas práticas de segurança, como: nunca aceitar presentes ou doces de estranhos; avisar para onde está indo; evitar andar sozinha, especialmente à noite ou em locais escuros; recusar caronas de desconhecidos; buscar ajuda e se dirigir a locais com maior movimentação; e sempre chamar a polícia em caso de emergência.
A monitora Elisângela Tavares acompanhou a atividade e ressaltou a importância do momento para as alunas. “Essa atividade, no meu entendimento, é muito importante para que elas não tenham medo de chamar a polícia e não tenham preconceito. E, na hora de uma emergência, saibam para quem pedir ajuda”, disse.
Atualmente, a unidade do bairro 1º de Março atende 112 meninas em dois períodos. O projeto “Conversa com Segurança” foi estruturado para percorrer as 16 unidades do Siminina em Cuiabá. A próxima palestra será realizada nesta quinta-feira (7), com 20 meninas da unidade do Novo Colorado.
“Montamos um cronograma que prevê uma roda de conversa de aproximadamente uma hora em cada unidade. A partir das dúvidas e das situações levantadas pelas coordenadoras locais, vamos ajustando o conteúdo e ampliando os temas. A segurança precisa ser constante e adaptada à realidade de cada grupo”, completou a secretária Francyanne.
#PraCegoVer
A foto mostra a secretária municipal de Segurança Pública, coronel Francyanne Lacerda e as simininas da unidade 1º de Março durante a roda de conversa.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
