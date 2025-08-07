Sine de Cuiabá tem 100 vagas para pizzaiolo e atendente de balcão

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está disponibilizando 458 vagas de emprego nesta quinta-feira, 7 de agosto.

A função com maior número de oportunidades continua sendo a de garçom, com 95 vagas e salário de R$ 1.518,00. Em seguida, destacam-se duas funções com 50 vagas cada: atendente de balcão, com salário de até R$ 1.570,00, e pizzaiolo, com remuneração de R$ 2.700,00.

Também há 42 vagas para auxiliar de logística, com salário de R$ 1.610,00.

Além dessas, o Sine oferece quatro vagas com salários e benefícios atrativos, voltadas para candidatos com ensino médio completo (em alguns casos, nem é exigido escolaridade, apenas experiência). Confira:

Carpinteiro: salário de R$ 2.732,40, com benefícios como vale-transporte, alimentação no local, horas extras e vale-refeição. Não é exigido nível de escolaridade, mas é necessário ter experiência comprovada em carteira.

Pedreiro: remuneração de R$ 2.389,00, além de vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, alimentação na obra e convênio com farmácias. Exige-se ensino médio completo e experiência registrada em carteira.

Armador de estrutura de concreto armado: salário de R$ 2.389,00, com os mesmos benefícios oferecidos para a função de pedreiro. Também exige ensino médio completo e experiência comprovada.

Mecânico de veículos: remuneração de R$ 2.142,15, mais R$ 900,00 de vale-alimentação e transporte. É exigido ensino médio completo e experiência registrada em carteira.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 02

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05

Ajudante de obra – 18

Armador de estrutura e concreto armado – 03

Assistente administrativo – 02

Assistente de compras – 01

Assistente de engenharia (construção civil) – 01

Assistente de vendas – 02

Atendente balconista – 50

Atendente balcão – 23

Atendente de lanchonete – 09

Atendente de lojas – 05

Atendente de padaria – 07

Auxiliar de armazenamento – 02

Auxiliar de cozinha – 02

Auxiliar de desenvolvimento infantil – 02

Auxiliar de escritório – 01

Auxiliar de limpeza – 12

Auxiliar de linha de produção – 08

Auxiliar de logística – 42

Auxiliar de manutenção de edifícios – 01

Auxiliar de mecânico de autos – 01

Auxiliar de operação – 15

Auxiliar de serviços jurídico – 01

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01

Balconista de lanchonete – 03

Biomédico – 01

Camareira de hotel – 02

Carpinteiro – 08

Comprador – 01

Conferente de logistica – 01

Consultor de vendas – 03

Controlador de pragas – 02

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Empregado doméstico arrumador – 01

Engenheiro florestal – 01

Esteticista – 02

Garçom – 95

Gerente de empresas comerciais – 03

Lavador de carros – 05

Mecânico – 01

Mecânico de veículo – 02

Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01

Operador caixa – 06

Operador de caixa – 07

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04

Operador de vendas (loja) – 03

Pedreiro – 03

Pizzaiolo – 50

Recepcionista em geral – 01

Repositor de mercadorias – 12

Vendedor interno – 17

Vendedor pracista – 01

