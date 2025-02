Sine de Cuiabá tem 16 vagas para pedreiro com salário superior a R$ 2,2 mil

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika. Nesta quinta-feira (13), ocorreu a reunião semanal do Comitê de Operações Emergenciais (COE), que articula as estratégias e executa o plano de contingência das doenças.

Desde o início da campanha, as equipes de vigilância já visitaram 90.349 imóveis, dos quais 11.070 necessitaram de tratamento para eliminar focos do mosquito.

Os dados epidemiológicos das seis primeiras semanas de 2025 mostram um aumento alarmante nos casos de Dengue e Chikungunya em comparação ao mesmo período de 2024. Foram notificados 878 casos de Dengue, com 690 confirmações, e 1.849 casos de Chikungunya, com 1.755 confirmações.

A média semanal de notificações de Dengue em 2025 é de aproximadamente 146 casos, enquanto no mesmo período de 2024 era de 41 casos, representando um aumento de 258%. Em relação à Chikungunya, a média semanal em 2025 é de 308 casos, contra apenas 4 casos em 2024, um aumento expressivo de 7.939%.

Apesar do crescimento expressivo, em 2025 não houve confirmação de óbitos por Dengue. Entretanto, foram registrados seis óbitos por Chikungunya, com outros dois em investigação.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância da participação da comunidade na prevenção e controle do mosquito, especialmente devido ao período de chuvas frequentes, que favorece a proliferação do Aedes aegypti. Medidas simples, como eliminar recipientes com água parada, podem evitar novos casos e prevenir a sobrecarga nos serviços de saúde.

Para intensificar as ações de controle, neste sábado acontecerá um mutirão de combate à Dengue no bairro Pedra 90. Este é o segundo mutirão realizado neste mês, e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promete manter a iniciativa em todos os próximos finais de semana. A ação contará com a participação de outras secretarias, como a Limpurb, Secretaria de Ordem Pública, Meio Ambiente e Defesa Civil.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT