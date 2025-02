Sine de Cuiabá tem 24 vagas para vendedor com salário de R$ 2 mil

O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico tem 227 vagas para emprego em diversas áreas de atuação. A maioria não exige nível superior de escolaridade, mas podem exigir experiência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Há oportunidades específicas para Pessoas com Deficiência (PCD). Interessados podem procurar os canais digitais ou o Sine Municipal, localizado na Rua Campo Grande, número 367, Centro de Cuiabá.

Para vendedor interno são ofertas 24 vagas, das quais 15 tem a proposta salarial de R$ 2.000,00, vale-transporte e assistência médica e odontológica. Dentre essas, uma vaga que oferece alimentação no local como benefício, e outra que paga bonificação por meta batida.

Há três vagas para soldador com salário de R$ 2.000,00. Os benefícios são vale-transporte, ticket alimentação, 20% de insalubridade. É necessário ter experiência comprovada.

Também há vaga para motorista de caminhão, manobrista, fotógrafo publicitário, técnico em manutenção de balanças, auxiliar administrativo, costureira em geral e muito mais.

Os interessados podem procurar a unidade do Sine Municipal, localizada no Centro de Cuiabá, munidos de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado.

Importante procurar o mais breve possível, pois as vagas são rotativas e podem ser preenchidas rapidamente.

SERVIÇOS DO SINE

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

#PraCegoVer

A imagem mostra o espaço de uma sala ampla, com computadores e pessoas que oferecem atendimento ao interessado que estão em busca de vaga para trabalho. Ao fundo do ambiente está a identificado como sendo o Sine da Gente, do município de Cuiabá. Uma pessoa de costa para a porta de entrada demonstra que está sendo atendido no local.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT