Sine de Várzea Grande inicia junho com 464 vagas de emprego disponíveis

Complexo será referência nacional e internacional e vai contribuir de forma substancial para que Várzea Grande retome o título de cidade industrial, perdido nas últimas décadas

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu, em seu gabinete, nesta terça-feira (03), empresários e representantes de empresas que desejam estar presentes no Parque Tecnológico. Além da reunião no gabinete, a comitiva de empresários foi in loco até as obras do complexo, localizado no bairro Chapéu do Sol.

A prefeita apresentou o planejamento municipal para o local e também destacou que o Município pretende retomar o posto de cidade industrial. “Precisamos da participação de todos. Junto da minha equipe, farei todo o esforço possível para que vocês estejam conosco. Várzea Grande precisa de todos os parceiros possíveis para se desenvolver e os empresários são partes deste desenvolvimento, gerando emprego, renda e receita para o nosso Município”, disse Flávia Moretti.

“Vale lembrar que as obras da sede estão sendo realizadas pelo governo de Mato Grosso e que a pavimentação asfáltica dos acessos ao Parque – drenagem, piso tátil e rede de esgoto – está sendo realizada pela Prefeitura de Várzea Grande”, destaca a prefeita Flávia. A obra é um dos primeiros projetos destravados pela atual gestão, já que o asfalto sempre foi contrapartida do Município, porém, nunca executada antes.

A obra recebeu investimentos do Governo na ordem de R$ 18,2 milhões e será referência para o desenvolvimento de inovação para as empresas do Estado, promoção de serviços para indústrias, universidades e comunidade, além de formação e qualificação de pessoas, laboratórios, pesquisa e desenvolvimento. Participaram da reunião CEOs e representantes das empresas: Movere Software, TGA sistemas, NBS Sistemas, Connect, Intelecto sistema, Derevo e Telc telecom.

O empresário da Telc Telecon, Marcelo Cestari, destacou que é fundamental o apoio dado pela Prefeitura. “Fico feliz em ter sido atendido e ouvido pelo Poder Público. Várzea Grande está de parabéns por ouvir nossas demandas, pois desejamos muito atuar aqui dentro do Município”, relata.

O CEO do Parque Tecnológico, Rafael Bastos, afirma que o projeto vai gerar inovação e desenvolvimento para a região. “Aqui, será referência nacional e internacional. O parque já está com parceria fechada com gigantes da tecnologia mundial e queremos também a participação de vocês que já têm empresas em nosso estado e por todo território nacional. Tenho certeza que a prefeita Flávia Moretti e o governador Mauro Mendes estarão unidos para que vocês tenham um importante espaço no Parque Tecnológico”, destaca Bastos.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto, pontuou que o complexo foi criado com o objetivo de promover pesquisa e inovação tecnológica, estimulando a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas. “Já estamos elaborando a legislação municipal que disporá sobre o Parque Tecnológico. Tenho a certeza que muitos empresários do ramo da tecnologia se sentirão interessados em vir para nosso município. Em breve, teremos uma grande indústria tecnológica instalada em Várzea Grande”, conta Quidá.

Também participaram da reunião: a secretária municipal de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, o Procurador-Geral do Município, Maurício Magalhães, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Rural Sustentável, Gesenilton Nelo e a subsecretária de Administração, Fabyane Nagazawa.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT