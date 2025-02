Sine de Várzea Grande oferece 350 vagas de emprego nesta semana

Atual gestão quer implantar projetos que impactem de forma positiva na rotina das pessoas com deficiência. Demanda será mensurada pelo Município

A prefeitura de Várzea Grande realizou, nesta terça-feira (04), reunião de alinhamento com o Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, para discutir a realização de um levantamento para aferir o número de pessoas com deficiência dentro do Município.

Conforme a assessora especial de Políticas Públicas de Inclusão, Priscila Lima e Silva, esse levantamento é fundamental para a implantação de políticas públicas efetivas. “Estamos com projetos importantes como a construção da Casa do Autista que não só atenderá os autistas, mas também todas as pessoas com deficiência. Apresentei esse projeto ao governo de Mato Grosso, porém, ele pediu a mensuração desses dados dentro do Município”, relata Priscila.

Lima também conta que a prefeita Flávia Moretti (PL) pretende criar a secretaria da Pessoa com Deficiência. “A prefeita já deixou bem claro que pretende criar uma secretaria para melhor atender todos, pois sabemos que isso fortaleceria muito essa luta. Além disso, teremos mais recursos humanos e financeiros para desenvolver várias políticas públicas aos várzea-grandeses”, declara.

Na ocasião, também foi debatido o cumprimento das leis municipais. “Infelizmente, gestões anteriores ignoraram importantes legislações em vigor. Iremos fazer todo esse levantamento e colocá-las em prática”, disse Priscila.

O presidente do Conselho Municipal de Defesa das Pessoas com Deficiência, Diney Ribeiro Campos, agradeceu o encontro e disse que está esperançoso com a nova gestão por iniciar o ano abrindo diálogo e ouvindo as demandas. “Estamos há décadas na luta por melhorias na condição de vida das pessoas com deficiência. Já conversei e debati muito durante a campanha com a prefeita e o vice sobre esse tema. Junto com a assessoria da secretaria e com o conselho, vamos levar nossas demandas e tenho esperança que elas serão atendidas”, destaca Ribeiro.

Participaram também da reunião a coordenadora da pessoa com deficiência, Geovanna Amorim Chaves, a assistente social, Raquel Wandscheer, a secretária executiva do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Fabiana Guedes, a assistente social e conselheira, Nita Prado e o conselheiro, Gabriel Henrique Gonçalves Aguiar.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT