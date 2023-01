Sine disponibiliza 299 vagas; Remuneração pode chegar a R$ 2,8 mil

A maior parte da população cuiabana recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid 19, ou seja, 525.075 pessoas. Os dados são acompanhados pela Secretaria de Saúde de Cuiabá (SMS) e contabilizam ainda, que 485.682 tomaram também a segunda dose do imunizante.

Considerando todas as faixas etárias, já foram aplicadas 1.335.012 doses no município de Cuiabá até o momento.

Neste mês de janeiro, o ritmo de procura ainda é lento. Já em dezembro, o total de doses aplicadas era de 1.331.575. Destes, 524.508 referentes à primeira dose e 485.099 de segunda dose. Ou seja, 3.437 a mais que em 20 de dezembro no montante total.

“Na faixa etária de 18 anos acima, atingimos 97,1% do público vacinado com a primeira dose, sendo 446.043, Temos ainda 93,6%, 430.116 pessoas que receberam a segunda dose. Dos 12 anos aos 17 anos a porcentagem está boa no que se refere à primeira dose, sendo 85,3 %. Já a segunda dose para essa faixa de idade está em de 58,5%. É importante completar a vacinação com as doses recomendadas para frear a propagação de novos casos”, reforça a secretária adjunta de Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Flávia Guimarães.

Do público a partir dos 18 anos, 221.733 pessoas receberam também a primeira dose de reforço em Cuiabá. Já a segunda dose de reforço para esta idade, atingiu 75.566 indivíduos.

De 5 a 11 anos, 31.694 crianças, pontuando 52,2% e 19.635 (32,4%) a segunda dose.

De 3 a 4 anos apenas 6,7% foram vacinadas com a primeira dose, sendo 1.243 crianças. E destas, apenas 418 receberam a segunda dose do imunizante. E para os bebês de 6 meses a 2 anos, 182 foram vacinados com a primeira dose e 18 com a segunda.

Vacinas disponíveis

Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose ou segunda dose da vacina contra a Covid-19, e as acima de 18 anos que não tomaram o reforço, podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência, pois as UBS dispõem do imunizante, com exceção da UBS Grande Terceiro, Ana Poupina e Novo Paraíso II.

As doses para crianças de 3 a 11 anos estão disponíveis na UBS Pico do Amor, UBS Altos da Serra I e II, UBS Pedra 90 I e II, UBS Parque Cuiabá, UBS Jardim Liberdade / Osmar Cabral, UBS Parque Ohara, UBS Ilza Terezinha Picolli, UBS Jardim Vitória I, UBS Cidade Verde, UBS Quilombo, UBS Nossa Senhora da Guia, UBS Aguaçu e UBS Rio dos Peixes.

Para as crianças de 6 meses a menores de três anos, as doses estão disponíveis nas unidades do Cidade Verde, Parque Ohara e Ilza Picolli.