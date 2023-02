Sine encerra a semana com a oferta de 597 vagas de emprego e remuneração de até R$ 3 mil

Quem gosta de carnaval e está de coração aberto para adotar um bichinho (cães ou gatos) deve ficar atento aos eventos programados pela Prefeitura de Cuiabá para o final de semana (dias 11 e 12).

No sábado (11), a partir das 16h, na Orla do Porto I, será realizada a primeira edição do ‘Carna Folia Pet’. No total, 30 bichinhos que estão à espera de uma família serão disponibilizados à adoção. Para deixar o evento ainda fofo, a Diretoria de Bem-Estar Animal, da Prefeitura de Cuiabá, apresentará os bichinhos fantasiados e irá promover um desfile dos cães e gatos.

Defensor da causa animal, o prefeito Emanuel Pinheiro, afirma que a iniciativa é um instrumento para provocar o debate sobre a causa e promoverá a conscientização sobre os cuidados com os animais.

Ainda durante a atividade, a Prefeitura de Cuiabá irá ofertar às famílias em situação de vulnerabilidade social, a distribuição de fichas de castração para cães e gatos.

ESQUENTA DO FOLIA CUIABANA 2023

Já no domingo (12), o ‘Esquenta’ do projeto Folia Cuiabana 2023, da Prefeitura de Cuiabá, será na Praça 8 de Abril. A programação começa às 16h com a festa de Momo para os foliões e seus bichinhos. A iniciativa, batizada de ‘Blocão’, é uma ação da Organização Não Governamental (Ong) ‘É o Bicho MT’ e tem a parceria da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

O bichinho que se apresentar fantasiado poderá participar de um desfile e vai concorrer a premiações.

A partir das 17h30, o público vai poder aproveitar, dançar e brincar com as tradicionais marchinhas carnavalescas e apresentações da Banda Charanga e DJ.

Lembrando, que a criançada também terá uma programação especialmente elaborada. As atrações ficarão por conta da Tia Hanna com a turminha da Patrulha Canina.

“Estamos trabalhando para oferecer eventos gratuitos e com toda segurança e muita alegria que o povo cuiabano merece. Estão todos convidados. Levem seus bichinhos de estimação para abrilhantarem ainda mais o fim de semana na capital”, finalizou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

*Com informações da Ong É o Bicho MT