Sine Estadual disponibiliza 3,1 mil vagas de trabalho nesta semana

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), paga nesta quinta-feira (31.08) o salário referente ao mês de agosto dos servidores estaduais. Cerca de 115 mil servidores públicos da administração direta e indireta vão receber os valores.

A folha de pagamento líquida, segundo a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual é de R$ 653.747.766. Do total a ser pago, R$ 446.886.109 destinam-se ao pagamento dos servidores ativos, enquanto R$ 206.861.657 são para inativos e pensionistas.

As ordens de pagamento já foram encaminhadas ao Banco do Brasil e os valores estarão disponíveis para os servidores no decorrer do dia 31 de agosto. O salário será liberado para todos, incluindo aqueles que possuem portabilidade para outros bancos.

O salário aos servidores estaduais segue sendo um compromisso do Governo do Estado, que prioriza o pagamento dentro do mês trabalhado. As datas foram definidas em calendário divulgado no início deste ano. Confira: