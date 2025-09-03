MATO GROSSO
Sine Estadual disponibiliza mais de 2,4 mil vagas de trabalho nesta semana
O Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), divulgou 2.479 vagas de trabalho disponíveis para esta semana em Mato Grosso.
As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas entre os 36 postos de atendimento do Sine, instalados em 32 municípios de Mato Grosso.
Em Cuiabá e Várzea Grande, são 609 empregos disponíveis em funções como auxiliar de linha de produção (124), auxiliar de limpeza (71), balanceiro (55), ajudante de obras (41), cortador de carne em matadouro (20), desossador (20), magarefe (20), retalhador de carne (20), ajudante de carga e descarga de mercadoria (11), chefe de serviço de limpeza (11), oficial de manutenção civil (10), montador de estruturas metálicas (9), operador de caixa (9), servente de obras (8), vendedor interno (8), e outras.
Há também, a disponibilidade de 18 oportunidades de trabalho exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). As funções são auxiliar de linha de produção (5), frentista (3), lubrificador de automóveis (3), operador de caixa (3), auxiliar de estoque (2), atendente de lojas (1), e oficial de manutenção (1).
Em Sinop, são 323 vagas disponíveis, nas ocupações de repositor em supermercados (39), auxiliar de linha (32), auxiliar de limpeza (16), operador de caixa (16), auxiliar de logística (10), frentista (10), carpinteiro (9), consultor de vendas (9), auxiliar de estoque (8), pedreiro (8), soldador (8), auxiliar de cozinha (7), estoquista (7), trabalhador da elaboração de pré-fabricados (7), auxiliar de lavanderia (5), eletricista de manutenção industrial (5), empacotador à mão (5), atendente do setor de hortifrutigranjeiros (4), condutor escolar (4), monitor de alunos (4) servente de obras (4) e outras.
No município de Nova Mutum, estão disponíveis 142 vagas de trabalho, nas funções de operador de processo de produção (50), auxiliar de enfermagem em home care (20), alimentador de linha de produção (13), ajudante de açougueiro (5), motorista de caminhão (5), operador de caixa (5), mecânico de manutenção de implementos agrícolas (4), motorista entregador (3), armazenista (2), assistente administrativo (2), operador de empilhadeira (2), servente de limpeza (2), analista de recursos humanos (1), analista financeiro (1), auxiliar operacional de logística (1), auxiliar técnico de mecânica (1), consultor de vendas (1), empregado doméstico arrumador (1), gerente administrativo (1), operador de máquinas fixas em geral (1), recepcionista atendente (1) representante comercial autônomo (1), representante técnico de vendas (1), supervisor de vendas comercial (1), vaqueiro (1), vendedor de comércio varejista (1) e vendedor de serviços (1).
A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.
Atendimento
Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.
Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.
Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 17h30.
Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate incêndio em Escola Municipal em Juína
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na tarde desta quarta-feira (3.9), um incêndio em edificação na Escola Municipal Paulo Freire, em Juína (a 746 km de Cuiabá). Ninguém ficou ferido.
A equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) foi acionada por volta das 12h30 para atender a ocorrência, com a informação preliminar de que o incêndio teve início na cozinha da unidade escolar. Porém, no local, as testemunhas informaram que o fogo iniciou no ar condicionado da sala de aula e se alastrou rapidamente para outra sala.
A equipe constatou que as chamas já haviam atingido uma estrutura de madeira da sala. Rapidamente, os bombeiros militares realizaram o combate do fogo e, em seguida, o rescaldo para evitar a reiginição das chamas.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros combate 37 incêndios florestais nesta quarta-feira (3)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu cinco incêndios florestais e mantém controlados 6 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quarta-feira (03.9), atuando diretamente no combate a 37 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios de Serra Nova Dourada., Porto Estrela, Cotriguaçu, Itiquira e Primavera do Leste. Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; e Comodoro, com dois focos em monitoramento.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Alto Garças, Primavera do Leste, Nova Maringá, Sinop, União do Sul, Feliz Natal, São José do Rio Claro, Vila Rica, Cocalinho, Torixoréu, Querência, Porto dos Gaúchos, Cotriguaçu, Nova Canaã do Norte, Novo Mundo, Terra Nova do Norte e Paranaíta.
Os esforços também continuam nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade, Santo Antônio de Leverger, Planalto da Serra, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Alta Floresta, onde as equipes atuam no combate a dois focos ativos distintos em cada localidade.
As ações estão igualmente concentradas em Marcelândia, com o combate a três focos ativos, além de Nova Bandeirantes, com quatro ocorrências, e também no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças. Nesta última ocorrência, embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que direcione suas equipes de resposta.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 103 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 83 são incêndios florestais, sendo 16 em terras indígenas. Outros 20 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; dois focos na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste; e dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon em Paranatinga.
Os focos também são registrados em: um foco na Terra Indígena Nambikwara, em Comodoro; um foco na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; um foco na Terra Indígena Maraiwatsede em Alto Boa Vista; um foco na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças; e um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 20 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 182 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 24 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 96 estão na Amazônia e 81 no Cerrado e cinco no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
