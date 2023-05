Sine estadual disponibiliza mais de 3,1 mil vagas de emprego nesta semana

Farmacêutico, garçom, assistente jurídico e auxiliar administrativo são algumas das oportunidades de emprego nesta semana no Sistema Nacional de Emprego (Sine MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Na Capital e no interior, ao todo, estão disponíveis 3.174 vagas de emprego.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com documentos pessoais e comprovante de residência.

Em Barra do Garças (a 516 km de Cuiabá) são 157 vagas de emprego nas áreas de servente de obras, encanador, cuidador de idosos, atendente de balcão, eletricista de instalações, ajudante de carga e descarga de mercadorias, caseiro, auxiliar de estoque e operador de máquina de laticínios.

No município de Nova Mutum (a 240 km de Cuiabá) 282 oportunidades estão disponíveis nas áreas de operador de processo de produção, auxiliar de linha de produção, pedreiro, servente de obras, ajudante de açougueiro e carpinteiro.

Outro município em destaque é Sinop (a 477 km de Cuiabá) com 282 vagas disponibilizadas, dentre elas: pizzaiolo, vendedor interno, técnico em segurança do trabalho, instalador de sistemas eletroeletrônicos, garçom, auxiliar administrativo, coordenador pedagógico e motorista de caminhão-guincho pesado com munk.

Para o público em geral que mora em Cuiabá e Várzea Grande as 502 vagas disponibilizadas são nas áreas de auxiliar de linha de produção, farmacêutico, azulejista, lash designer (designer de cílios), gerente de marketing, piscineiro, técnico mecânico em ar condicionado, assistente jurídico, encanador, instalador de som e acessórios de veículos, pintor industrial, manicure/pedicure, e recepcionista atendente.

Para as pessoas com deficiência (PCD) estão distribuídas 89 vagas entre carpinteiro, auxiliar administrativo, eletricista de instalações, manobrador, lavador de ônibus, repositor de mercadorias, pedreiro, ajudante de obras, assistente administrativo, encarregado de obras, auxiliar de linha de produção e azulejista.

Segundo Simone Koehler, coordenadora do Sine MT, é importante frisar que as vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e que a todo momento novas vagas são cadastradas, de acordo que as mesmas vão sendo preenchidas.

“Se o trabalhador fez uma verificação de oportunidade, e naquele momento não tinha uma vaga disponível, de acordo com o seu perfil profissional, que ele não desanime e continue buscando as vagas do Sine”, finaliza.

Os trabalhadores podem fazer a verificação de vagas diariamente, utilizando o portal www.empregabrasil.mte.gov.br

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure os postos mais próximos de sua residência.

Confira a relação das vagas de emprego em anexo.

Fonte: Governo MT – MT