Sine Estadual encaminhou mais de 70 mil trabalhadores ao mercado de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), encaminhou mais de 70 mil pessoas para o mercado de trabalho em 2023.

Ao longo de 2023 foram ofertadas 43.329 vagas de emprego, nos 35 postos do Sine, em 31 municípios de Mato Grosso, para diversas áreas de atuação.

Em outros atendimentos de intermediação realizados no Sine foram 25.745 inscritos e 12.911 colocados no mercado de trabalho.

As principais etapas da intermediação de mão de obra são: inscrição do trabalhador; registro do empregador; captação e registro de vagas de trabalho; cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas ofertadas; convocação de trabalhadores conforme pesquisa de perfil e encaminhamento para entrevista de emprego; e registro do resultado do encaminhamento.

Para a coordenadora do Sine-MT, Simone Koehler, Mato Grosso vem cumprindo seu papel diante da execução da política pública de intermediação de mão de obra, ampliando, assim, a oferta dos serviços para população mato-grossense.

“Tivemos a abertura de mais dois novos postos de atendimento do Sine no Estado em 2023, sendo as novas unidades em Alto Garças e Juína. Com isso, Mato Grosso passou a possuir unidades físicas do Sine em todas as grandes regiões e cidades polo do Estado. Por mais que os serviços estejam disponíveis para a população acessar de forma online, o atendimento presencial nas unidades ainda é muito importante, pois temos uma parcela da polução que não tem acesso a meios digitais e buscam no atendimento presencial do Sine a confiança na resolução das suas demandas”, declarou.

Dentre os números referentes ao seguro-desemprego do trabalhador formal somaram 45.804 atendimentos; e ao trabalhador doméstico, 2.395. Ambos os benefícios têm como finalidades prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado sem justa causa, auxiliando na manutenção e na busca de emprego.

Cadastro

O trabalhador pode acessar os serviços do Sine de forma virtual, para realizar cadastro do currículo, pelo portal Emprega Brasil, seguindo os passos (Menu – Trabalhador – Vagas de Emprego). Para acessar, o trabalhador também precisa ter conta ativa no portal Gov.Br.

