Sine-MT disponibiliza mais de 2.500 vagas de emprego nesta semana

As obras para construção das pistas de concreto para o BRT na Avenida da FEB devem ser concluídas até o fim do mês de outubro. A construção dos corredores é executada em uma extensão de aproximadamente 4,5 quilômetros, incluindo também um trecho da Avenida João Ponce de Arruda.

Ao longo de todo o trecho, a equipe do Consórcio contratado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza a limpeza do terreno, executa a drenagem e a terraplanagem. Após a conclusão destes serviços é que começa a concretagem. A equipe também precisa aguardar o tempo necessário para realizar a cura do concreto, necessário para garantir a qualidade do material, antes de retomar o processo da obra.

“Neste momento, o concreto está sendo aplicado na altura da trincheira do Zero Km. Mais para a frente, em direção ao aeroporto, as máquinas já trabalham realizando a terraplanagem, para concluir o cronograma previsto até outubro”, explicou Isaac Nascimento, secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra.

O trabalho de concretagem serve para fechar os buracos deixados há mais de 10 anos no canteiro central da Avenida da FEB. A obra é realizada em etapas, para não causar interrupção total no trânsito da Avenida, o que prejudicaria ainda mais a população e comerciantes.

“Essas obras não irão reduzir a capacidade de tráfego viário. A Avenida da FEB continuará tendo duas pistas para carros, mais a faixa de ônibus. O estreitamento atual da pista é necessário para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores da obra”, completou Isaac.

