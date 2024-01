Sine-MT disponibiliza mais de 2 mil vagas de emprego nesta semana

O Governo de Mato Grosso entregou quatro escolas novas técnicas estaduais (ETEs) em 2022 e 2023 e prevê inaugurar, em 2024, outras quatro novas unidades, nos municípios de Campo Verde, Matupá, Juara e Sorriso. Com a conclusão, o Estado passará a contar com um total de 16 escolas técnicas, geridas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), para atender a população.

As unidades têm como objetivo atender as demandas na oferta de cursos técnicos e formação profissional manifestadas pelas cidades, a fim de beneficiar os 142 municípios do estado para que tenham condições de qualificar em nível técnico e nível superior, como mestrado e doutorado.

As estruturas possuem dois pavimentos divididos em 11 laboratórios profissionalizantes, 12 salas de aula, auditório com 148 lugares, além de laboratório especial, biblioteca, refeitório, centro de convivência, ginásio poliesportivo coberto, área administrativa e estacionamento.

Cada unidade possui capacidade para 1,5 mil alunos, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Entre as formações técnicas e profissionais estão Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Agronegócio; Técnico em Enfermagem e outros demandados pelos próprios municípios.

A obra em Matupá é a mais adiantada, com 96% da construção finalizada. Já em Campo Verde, as obras também seguem em ritmo acelerado, com 95% de execução. As unidades de Juara e Sorriso, com previsão de entrega entre os meses de maio e julho, estão 70% prontas, aproximadamente.

De acordo com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, a conclusão das obras faz parte da preocupação do Governo em encerrar a espera de quase 10 anos de paralisações dos projetos. As unidades possuem alto padrão de qualidade exigido Seciteci.

“O ano foi fantástico e em 2024 nós encerraremos o ciclo de entrega de obras paralisadas. Nós conseguimos entregar quatro das oito escolas que estavam há mais de 10 anos paradas, e agora nós estamos prontos para entregar as outras quatro. O Governo Mauro Mendes cumpre, então, o compromisso de fazer grandes entregas. Teremos, ao final deste ano, 16 unidades em atendimento total”, disse o secretário.

A atual gestão já inaugurou quatro escolas técnicas, sendo as de Cuiabá, Primavera do Leste, Cáceres e Água Boa. Nas unidades já entregues foram investidos, aproximadamente, R$ 56 milhões. Já nas quatro novas unidades o valor do investimento chega a R$ 47 milhões.

A partir deste ano, a Seciteci irá ofertar cursos técnicos concomitantemente com o Ensino Médio. A ação é fruto de uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e será disponibilizada em 15 municípios mato-grossenses. O estudante que optar pela modalidade poderá concluir o Ensino Médio já com um diploma técnico em uma das áreas escolhidas.

“Ainda em 2024 entregaremos as duas últimas, que são as escolas técnicas de Sorriso e também de Juara. Teremos 16 unidades em atendimento total, tanto matutino, vespertino e noturno, numa parceria com a Seduc, onde nossas escolas também estarão sendo ocupadas por alunos que estarão fazendo o ensino médio na concomitância com o ensino superior”, concluiu Allan.

