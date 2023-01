Sine-MT disponibiliza mais de 2,4 mil vagas de emprego nesta semana

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudina da Silva, mantem o compromisso de priorizar o Primeiro Grau de Jurisdição no biênio 2023/2024, com diversos projetos voltados para atender às demandas das comarcas.

No entanto, devido ao grande fluxo de processos no Segundo Grau, o Judiciário vai dar posse a mais três novos desembargadores, para com isso, instalar mais uma Câmara de Direito Público no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista que esta é a área com maior demanda na Segunda Instância. A previsão é de que as nomeações sejam realizas ainda este semestre, mas sem data definida.

A criação de mais uma Câmara de Direito Público é um investimento do Judiciário para aprimorar a prestação de serviços à sociedade, possibilitando dar maior vazão aos processos que estão no Segundo Grau de Jurisdição.

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT