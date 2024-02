Sine-MT disponibiliza mais de 3 mil vagas nesta semana

Os 237 estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio da Escola Estadual de Tempo Integral Senador Filinto Muller, em Arenópolis, tiveram um dia diferente de volta às aulas, na segunda-feira (05). Eles foram recepcionados pela gestão da escola, coordenadores e professores com uma demonstração prática do programa de robótica educacional.

A grande surpresa dos estudantes foi encontrar um estande montado no pátio da escola para a demonstração dos conjuntos tecnológicos, material pedagógico e protótipos de robôs. O jovem Ângelo Antônio, de 16 anos, cursa o 1º ano do Ensino Médio e não conteve a emoção ao entrar em contato com a tecnologia que estabeleceu uma nova rotina na escola.

“Me chamou muita atenção a facilidade em manusear os robôs e a possibilidade de aprendermos sobre programação. Já comecei o primeiro dia de aula gostando ainda mais da minha escola”, disse o estudante.

Na avaliação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o engajamento dos jovens mostra que o investimento de R$ 60 milhões em robótica educacional trouxe resultados significativos para a educação pública. “De 2022 a 2023, o programa em sala de aula impactou positivamente mais de 34 mil estudantes. Em 2024 vamos ampliar de 102 para 204 escolas com robótica”.

As atividades são alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e contemplam a metodologia STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) e a Cultura Maker – aprender fazendo, o que permite a interdisciplinaridade e uma aprendizagem mais significativa. O uso de kits de montagens e aplicativos despertam habilidades e reforçam o protagonismo dos estudantes.

A Robótica Educacional faz parte da política Tecnologia no Ambiente Escolar, que é uma das 30 políticas do Plano EducAção 10 Anos, cujo objetivo é colocar a educação pública de Mato Grosso entre as cinco melhores do país até 2032.

Capacitação

Professores inseridos no programa de robótica educacional também iniciaram capacitação e reciclagem para a aplicação do programa durante o ano letivo. Em toda a rede estadual, de 2022 a 2023, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) já capacitou mais de 530 professores nas 102 escolas que aplicam a robótica educacional.

O projeto também conta com orientadores educacionais, especialistas em robótica, que acompanham os professores ao longo do ano letivo.