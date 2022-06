Sine Municipal começa a semana com mais de 1 mil vagas de emprego; confira

A Prefeitura de Cuiabá ganhou um reforço a mais na divulgação do amplo cronograma de ações elaborado em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, durante todo o mês de junho, em celebração ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado neste domingo (12), seguindo as condutas contidas no Programa Nacional de Erradição do Trabalho Infantil (PETI) 2022.

Na partida decisiva da 2ª Divisão dos Jogos Estaduais, o time do Mixto marcou presença, ao entrar no gramado do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, na Capital, segurando a faixa com o slogan principal da campanha, fomentando a proteção social, vista como uma das formas mais contundentes de erradicar a exploração trabalhista de menores.

O Plano de Ação Especial já se encontra em prática desde o começo deste mês. Nesta segunda-feira (13), as equipes executarão a 3ª Edição do Projeto Quero Te Conhecer Imigrantes, nas principais ruas, avenidas e rotatórias da cidade, com o intuito de sensibilizar às famílias venezuelanas sobre as leis brasileiras vigentes de proteção às crianças e adolescentes, além de proporcionar o acesso aos serviços socioassistenciais, disponibilizados pela gestão Emanuel Pinheiro.

“A sensibilização de toda a sociedade em prol da eliminação do trabalho infantil é muito importante para o combate efetivo. É louvável que todos saibam das consequências graves geradas à saúde das crianças e adolescentes, quanto ao trabalho precoce, ou seja, campanhas como essa que sensibilizam o público local são de grande valia”, disse a secretária Hellen Ferreira.

O diretor de futebol do Mixto, Murilo Gomes, afirmou que o compromisso da modalidade esportiva supera a atuação em campo, levando até as partidas temas que promovam o bem-estar da sociedade também. “Trabalhamos com adolescentes, jovens e adultos. Para nós é uma honra apoiar uma causa tão nobre, levando alegria e uma percepção positiva aos nossos torcedores”, completou.

As atividades seguem correntes até o próximo dia 30 no município. Contudo, a prestação de serviços por parte do Executivo Municipal é desenvolvida diariamente com base nos eixos pedagógico, cultural e desportivo, voltadas ao público-alvo, com um enfoque maior neste período, levando em consideração, a mobilização em todo país.

A população pode ser um potente agente inibidor de ocorrências desta natureza. Para colaborar é bem simples, ao precisar casos como este, basta entrar em contato pelo Disque Denúncia 100 ou pelo telefone: (65) 99206-6741 (Conselho Tutelar Plantão).