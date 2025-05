Sine Municipal de Cuiabá oferta quase 300 oportunidades de emprego

O Sine Municipal de Cuiabá está com 299 vagas de emprego abertas, sendo 26 destinadas à área de vendas. As oportunidades são para vendedor do comércio, vendedor interno, vendedor pracista e consultor de vendas. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 1.615,00, podendo incluir benefícios e comissões de até R$ 1.000,00. É necessário ter Ensino Médio completo, e a maioria das vagas não exige experiência prévia. Quatro vagas são exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Também estão disponíveis 30 vagas para operador de caixa, com salário de R$ 1.615,00. Não é exigida experiência, mas é necessário ter o Ensino Médio completo. Os benefícios variam conforme a empresa, incluindo vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica, cesta básica, convênios com academias e faculdades, licença-maternidade estendida, plano de carreira, entre outros.

As oportunidades podem ser consultadas no Sine Municipal, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção (junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho – Smat). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Informações também estão disponíveis pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido suporte ao Microempreendedor Individual (MEI), com serviços de abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

Intermediação de vagas de emprego

Solicitação do seguro-desemprego (mediante apresentação dos documentos da rescisão contratual)

Canais digitais:

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Seguro-desemprego: via aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo mesmo site

Empresas

O Sine oferece canais exclusivos para empresas divulgarem vagas. Contato: (65) 3645-7216 / 3645-7237, WhatsApp (65) 99255-2450, ou e-mail: [email protected].

#PraCegoVer

A imagem mostra um banner do Sine da Gente ao lado de um painel do Sebrae/MT, posicionados próximos à entrada da sala de atendimento do Sine Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT