Sine Municipal de Cuiabá passa a funcionar em novo endereço

O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat), está em novo endereço. A partir desta segunda-feira (14), o atendimento é realizado no prédio da Smat, situado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção.

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

A mudança integra as ações de melhoria na acomodação, tendo em vista que parte da equipe, especialmente a diretoria, já estava nas dependências da Smat e apenas o atendimento ao público ocorria na região central da Capital.

O Sine Municipal é responsável por fazer a ponte entre empresas e trabalhadores, oferecendo encaminhamento para vagas de emprego, seguro desemprego, auxílio na utilização da carteira digital de trabalho, entre outros serviços.

O novo espaço também conta com uma atendente MEI (Micro Empreendedor Individual), que faz abertura, regularização e encerramento do MEI, e demais esclarecimentos sobre o assunto.

Com a nova localização no bairro Poção, o Sine Municipal reafirma seu compromisso em atender com qualidade, eficiência e acessibilidade a população cuiabana.

Mais informações: (65) 3645-7250

#PraCegoVer

A foto mostra a fachada da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, que agora abriga também o Sine Municipal. Há uma porta de vidro e a identificação com a logo da Prefeitura de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT