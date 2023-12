Sine Municipal disponibiliza 464 vagas de emprego nesta quinta-feira (14); remunerações chegam a R$ 3.750

O Sine Municipal, sob gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATDE), disponibiliza no sistema de captação de vagas de empregos 464 oportunidades no mercado de trabalho. Para o cargo de auxiliar de pessoal, a remuneração é de R$ 3.752, com vale transporte, vale refeição e plano de saúde. Para participar do processo de seleção, o candidato deve possuir ensino superior completo nas áreas de administração, ciências contábeis e economia.

Para atuar como empacotador a mão, ocupação exclusiva para PCD, o salário é de R$ 1.340 mais benefícios de vale transporte, assistência média e odontológica, seguro de vida e cooperativa de crédito. Para está vaga, não há exigência de comprovação profissional.

Além do serviço de balcão de empregos, o cidadão também pode procurar o Sine para dar entrada no pedido de Seguro-Desemprego nas unidades presenciais, que ficam localizadas no Centro de Cuiabá, Coxipó e no 2º piso do Shopping Popular.

Os interessados nos serviços, devem comparecer nas unidades de atendimento, com documentos pessoais originais (RG e CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovante de endereço e currículo atualizados. Aqueles que desejam dar entrada no Seguro-Desemprego, é necessário levar toda a documentação entregue pela empresa no ato da rescisão de contrato, para que possa ser solicitado o benefício no Portal Emprega Brasil.

As oportunidades de emprego podem ser consultadas pelos meios digitais, basta baixar o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Esses canais são atualizados diariamente para atender a população.

Vale lembrar que as vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para o dia, podendo não estar mais disponíveis no dia seguinte, então é importante que o cidadão se mantenha atualizado pelos portais de atendimento do Sine.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com exceção da unidade no centro da cidade, que atende das 9h às 16h.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

– Pedido de Seguro-Desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de Seguro-Desemprego:

– Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT