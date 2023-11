Sine Municipal disponibiliza 530 vagas de emprego em diversas áreas de atuação nessa quinta-feira (23); confira oportunidades

O Sine Municipal, sob gestão da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico oferece uma ótima oportunidade para os interessados em reingressar no mercado de trabalho. Nessa quinta-feira (23), estão disponíveis 530 vagas de emprego em diversas áreas de atuação e nível de escolaridade.

No sistema de captação de empregos, está disponível a vaga para o cargo de camareira de hotel, com a remuneração de R$ 1.663,04 mais benefícios como: assistência médica e odontológica, seguro de vida e premiações por assiduidade. As exigências para participar do processo de seleção é possuir experiência na área hoteleira e ter ensino fundamental completo.

Para alunos do curso de engenharia civil, que estão cursando a partir do quinto semestre da graduação, e desejam atuar na área de construção, está sendo oferecida a oportunidade de trabalhar como auxiliar técnico em construção civil. O salário é de R$2.200,00.

O Sine Municipal realiza a captação de vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade e qualificação profissional. Além do serviço de balcão de empregos, o cidadão também pode dar entrada no pedido de Seguro-Desemprego nas unidades presenciais, que ficam localizadas no Centro de Cuiabá, Coxipó e no Shopping Popular.

Os interessados nos serviços oferecidos pelo Sine, devem comparecer nas unidades de atendimento, com documentos pessoais originais (RG e CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovante de endereço e currículo atualizados. Aqueles que desejam dar entrada no Seguro-Desemprego, é necessário levar toda a documentação entregue pela empresa no ato da rescisão de contrato, para que possa ser solicitado o benefício no Portal Emprega Brasil.

Além dos atendimentos nas unidades presenciais, os cidadãos podem consultar o balcão de emprego pelos meios digitais, basta baixar aqui o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Lembrando que esses canais são atualizados diariamente para atender a população.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto a unidade no centro da cidade, que está aberta das 9h às 16h.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “SINE FÁCIL”

– Pedido de seguro-desemprego: Pode ser solicitado pelo aplicativo da “carteira de trabalho digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br

Atendimento presencial para consulta de vagas e pedidos de seguro-desemprego:

– Sine Shopping Popular (das 9h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3664-1503/ 99251-7480

– Sine Coxipó (das 7h às 17h): Telefone e Whatsapp: (65) 3675-3113/ 99337-2799

– Sine Centro (das 9h às 16h): Telefone: (65) 3321-0572.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT