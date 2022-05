Sine Municipal disponibiliza 777 vagas nesta segunda-feira (30); confira

A Prefeitura de Cuiabá quita no último dia do mês de maio a folha de pagamento dos servidores municipais ativos e inativos com aplicação do percentual de 12,47% referente ao Reajuste Geral Anual (RGA), reforçando o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com o reconhecimento e valorização dos agentes públicos.

A recomposição salarial prevista na legislação vigente corresponde à inflação registrada no país de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC/IBGE) e segue as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista, o equilíbrio econômico do município, respeitando limite orçamentário. O pagamento do percentual de 12,47% foi aplicado aos servidores ativos, inativos e comissionados.

“Sempre buscamos um consenso, respeito às categorias, aos servidores, dando toda a valorização, respeito e carinho que eles merecem. Desde de 2017 atuamos na valorização, é uma gestão que busca o incentivo, o estímulo. A administração necessita dos colabotadores para que as políticas públicas cheguem à ponta com humanização e eficiência à sociedade. O RGA sempre foi uma bandeira das quais eu defendi, que não é aumento e sim uma recomposição salarial devido ao fator inflacionário do último ano e isso não pode ser desprezado, graças a uma boa política de arrecadação que me ajudaram. Por isso, autorizei os 12,47% já na folha de maio dos servidores municipais”, declarou o prefeito lembrando que desde o início da gestão sempre manteve o pagamento para o último dia do mês trabalhado. E por trezes vezes antecipou os proventos dos servidores.

Os contratos de processos seletivos que possuem regulamentação como os de médicos e enfermeiros, por exemplo, também tiveram a aplicação do pagamento do RGA. No entanto, os servidores com vínculo de contratação temporária, que são regidos por editais que não preveem o pagamento de RGA, não foram contemplados. Os demais servidores municipais tiveram a aplicação na folha de pagamento deste mês.