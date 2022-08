Sine Municipal encerra a semana com 531 vagas de emprego nesta sexta-feira (05); confira

O evento, que está na quarta edição, irá homenagear o líder indígena Roque Xavante

No dia 14 de agosto (domingo) às 8h00 a comunidade Recanto do Sol, em Cuiabá, receberá os indígenas da etnia Xavante, da aldeia de Sangradouro, de Primavera do Leste, para a quarta edição do amistoso de futebol society beneficente.

Por Thiago “Zina” Crepaldi – Esse projeto social, organizado desde 2014 pelo José Conrado, morador da comunidade Recanto do Sol e colaborador do Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (ECOSS), busca promover a solidariedade com a arrecadação de alimentos para indígenas. Neste ano, o evento vai homenagear o líder indígena Xavante Roque Teromnhi Eiwe, sua esposa Juliana, vítimas da Covid-19 em 2021, e o filho do casal Gilson, que faleceu por complicações da diabete no mesmo ano.

Conrado relembra com carinho da participação de Roque e de sua família nas atividades do Museu de História Natural de Mato Grosso e do envolvimento do indígena desde o primeiro jogo beneficente organizado pelo Instituto ECOSS. “Foi por causa dele que a gente começou a fazer esses amistosos. Ele era nosso parceiro, nosso amigo. E (Roque) estava sempre disponível para fazer acontecer”, conta emocionado. Além dos alimentos, a organização espera receber doações de roupas e brinquedos para as crianças indígenas.

Elivelton Tsibupa, da etnia Xavante, artilheiro da segunda edição do jogo beneficente, explica que esse amistoso é muito aguardado pelos indígenas. “Jogar futebol já se tornou um sonho entre as crianças indígenas. E o ambiente de integração com a comunidade não indígena é muito importante. Nós aprendemos com eles, e eles também aprendem com a gente”, disse Elivelton, que já chegou perto de atuar no esporte profissional, na equipe do Santos, em São Paulo.

No balanço das últimas três edições do jogo beneficente a solidariedade venceu. Nesse ano a organização espera continuar com o legado do líder indígena Roque Xavante, que era movido pelo companheirismo e união.

Antes da partida, às 8h, os indígenas farão uma pajelança, ritual de homenagem ao Roque e sua família. O jogo terá início às 10h e é aberto a toda comunidade.

Serviço

Jogo Society beneficente Comunidade Recanto do Sol (Cuiabá – MT) x Indígenas da etnia Xavantes, da aldeia de Sangradouro (Primavera do Leste – MT)

Data: 14/08

Horário: Das 8h às 10h (Pajelança) e das 10h às 11h (Amistoso)

Local: Rua Peru, Quadra 3, Lote 1 – Bairro Recanto do Sol (ponto de referência: atrás do Centro de Treinamento do Cuiabá) – Como chegar, clique aqui!

Público: Aberto a todos

Entrada: 1kg de alimento não perecível, exceto sal.

Pontos de coleta de donativos: Museu de História Natural de Mato Grosso (MHNMT) e no local da partida.

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em funcionamento sob gestão compartilhada com o Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Ecoss). Ele está localizado na Avenida Beira Rio, nº 2000, bairro Dom Aquino, Cuiabá (MT). Funcionamento de quarta a domingo, das 8h às 18h.