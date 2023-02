Sine Municipal inicia a semana com a oferta de mais de 500 vagas de emprego

O novo secretário de Habitação e Regularização Fundiária do Município, Marcrean Santos e o vice-prefeito e secretário de Obras da Capital, José Roberto Stopa, se reuniram na manhã da última sexta-feira (3), com o presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Francisco Serafim, para tratar sobre a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica garantindo agilidade e ampliação nas ações voltadas às regularizações fundiárias de Cuiabá.

Conforme Marcrean, a missão dada pelo prefeito Emanuel Pinheiro é a entrega de 10 mil títulos de posse em Cuiabá, ainda neste ano. “A primeira missão ocorreu hoje, uma reunião no Intermat com o presidente do órgão para buscarmos uma parceria dentro da legalidade com um Termo de Cooperação Técnica para que nós possamos avançar na regularização fundiária. Temos como meta entregar no mínimo 10 mil títulos, que é a estipulada pelo nosso prefeito. Estamos aqui como soldados da população, junto com o nosso vice,Stopa, com a meta de fazer avançar a regularização fundiária que é um dos calcar de Aquiles da administração. O prefeito nos colocou aqui para nos destravar tudo isso”, esclareceu o secretário.

Conforme Stopa, junto com o Intermat, Cuiabá vai destravar vários processos que estão parados por mais de 20 anos. “Cuiabá e o Intermat vão agilizar os trâmites processuais da Capital para destravar os problemas existentes para regularizar a situação de vários bairros. Ainda vamos agendar a data para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica”, explicou.

Ainda segundo Marcrean, os bairros que estão na lista para serem regularizados são: Dom Aquino, Alvorada e Santa Isabel. Em curso, estão o Altos da Serra e Dr. Fábio I e II, Carumbé e outros, onde serão entregues cerca de 1.100 títulos.