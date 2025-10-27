Sine Municipal oferece 1.065 empregos com destaque para funções de Ensino Médio

O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana com 1.065 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (27), com diversas oportunidades voltadas a trabalhadores com Ensino Médio completo. Entre as funções mais requisitadas estão Operador de Caixa, Atendente de Loja, Auxiliar de Limpeza, Assistente de Telemarketing, Eletricista e Motorista Entregador, que oferecem salários a partir de R$ 1.600,00, além de benefícios como vale-transporte, alimentação e planos de saúde.

As empresas parceiras também estão em busca de Auxiliares de Estoque, Auxiliares de Logística e Vendedores Internos, cargos que não exigem experiência anterior, abrindo espaço para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado. A maioria das vagas está concentrada no setor de comércio e serviços, com destaque para funções que envolvem atendimento ao público e apoio operacional, segmentos que tradicionalmente absorvem profissionais de nível médio.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Açougueiro – 03 vagas

Advogado – 01 vaga

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 15 vagas

Ajudante de obra – 10 vagas

Analista administrativo – 01 vaga

Analista de negócios – 200 vagas

Assistente de telemarketing – 03 vagas

Atendente de loja – 04 vagas

Atendente de padaria – 07 vagas

Auxiliar de armazenamento – 10 vagas

Auxiliar de estoque – 03 vagas

Auxiliar de limpeza – 02 vagas

Auxiliar de linha de produção – 184 vagas

Auxiliar de logística – 67 vagas

Auxiliar de produção farmacêutica – 06 vagas

Babá – 01 vaga

Carregador (armazém) – 01 vaga

Chapeiro – 01 vaga

Comprador – 01 vaga

Cortador de carne em matadouro – 50 vagas

Cozinheiro geral – 02 vagas

Desossador – 70 vagas

Eletricista – 31 vagas

Eletricista de instalações – 01 vaga

Eletricista de rede – 18 vagas

Empacotador a mão – 06 vagas

Empregado doméstico arrumador – 01 vaga

Farmacêutico – 01 vaga

Funileiro de veículos (reparação) – 02 vagas

Garçom – 95 vagas

Instalador de telefones – 01 vaga

Magarefe – 55 vagas

Mecânico de automóveis – 01 vaga

Montador de vidros – 01 vaga

Motorista de furgão ou veículo similar – 03 vagas

Motorista entregador – 04 vagas

Operador de caixa – 16 vagas

Operador de empilhadeira – 02 vagas

Operador de retroescavadeira – 01 vaga

Operador de telemarketing receptivo – 02 vagas

Pedreiro – 07 vagas

Pintor de veículos – 01 vaga

Pizzaiolo – 50 vagas

Projetista eletrônico – 01 vaga

Promotor de vendas – 20 vagas

Recepcionista em geral – 01 vaga

Retalhador de carne – 90 vagas

Servente de pedreiro na conservação de vias permanente – 01 vaga

Técnico de operação e serviços bancário – leasing – 02 vagas

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga

Tecnólogo em logística de transporte – 01 vaga

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas – 01 vaga

Vendedor interno – 24 vagas

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra uma pessoa preenchendo com uma caneta uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de capa azul, sobre uma superfície clara.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT