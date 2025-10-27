Cuiabá
Sine Municipal oferece 1.065 empregos com destaque para funções de Ensino Médio
O Sine Municipal de Cuiabá inicia a semana com 1.065 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (27), com diversas oportunidades voltadas a trabalhadores com Ensino Médio completo. Entre as funções mais requisitadas estão Operador de Caixa, Atendente de Loja, Auxiliar de Limpeza, Assistente de Telemarketing, Eletricista e Motorista Entregador, que oferecem salários a partir de R$ 1.600,00, além de benefícios como vale-transporte, alimentação e planos de saúde.
As empresas parceiras também estão em busca de Auxiliares de Estoque, Auxiliares de Logística e Vendedores Internos, cargos que não exigem experiência anterior, abrindo espaço para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado. A maioria das vagas está concentrada no setor de comércio e serviços, com destaque para funções que envolvem atendimento ao público e apoio operacional, segmentos que tradicionalmente absorvem profissionais de nível médio.
O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 03 vagas
Advogado – 01 vaga
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 15 vagas
Ajudante de obra – 10 vagas
Analista administrativo – 01 vaga
Analista de negócios – 200 vagas
Assistente de telemarketing – 03 vagas
Atendente de loja – 04 vagas
Atendente de padaria – 07 vagas
Auxiliar de armazenamento – 10 vagas
Auxiliar de estoque – 03 vagas
Auxiliar de limpeza – 02 vagas
Auxiliar de linha de produção – 184 vagas
Auxiliar de logística – 67 vagas
Auxiliar de produção farmacêutica – 06 vagas
Babá – 01 vaga
Carregador (armazém) – 01 vaga
Chapeiro – 01 vaga
Comprador – 01 vaga
Cortador de carne em matadouro – 50 vagas
Cozinheiro geral – 02 vagas
Desossador – 70 vagas
Eletricista – 31 vagas
Eletricista de instalações – 01 vaga
Eletricista de rede – 18 vagas
Empacotador a mão – 06 vagas
Empregado doméstico arrumador – 01 vaga
Farmacêutico – 01 vaga
Funileiro de veículos (reparação) – 02 vagas
Garçom – 95 vagas
Instalador de telefones – 01 vaga
Magarefe – 55 vagas
Mecânico de automóveis – 01 vaga
Montador de vidros – 01 vaga
Motorista de furgão ou veículo similar – 03 vagas
Motorista entregador – 04 vagas
Operador de caixa – 16 vagas
Operador de empilhadeira – 02 vagas
Operador de retroescavadeira – 01 vaga
Operador de telemarketing receptivo – 02 vagas
Pedreiro – 07 vagas
Pintor de veículos – 01 vaga
Pizzaiolo – 50 vagas
Projetista eletrônico – 01 vaga
Promotor de vendas – 20 vagas
Recepcionista em geral – 01 vaga
Retalhador de carne – 90 vagas
Servente de pedreiro na conservação de vias permanente – 01 vaga
Técnico de operação e serviços bancário – leasing – 02 vagas
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação – 01 vaga
Tecnólogo em logística de transporte – 01 vaga
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas – 01 vaga
Vendedor interno – 24 vagas
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra uma pessoa preenchendo com uma caneta uma Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de capa azul, sobre uma superfície clara.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
