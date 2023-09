Sine municipal oferece 337 vagas nesta terça-feira (26); Confira as oportunidades

A oitava edição do projeto ‘Mulheres em Ação’, realizada no último sábado (23), no Espaço Silva Freire, na região do Coxipó, atendeu mais de 580 pessoas, em sua grande maioria mulheres. O evento, que levou mais de 20 serviços diretos e indiretos à população, é promovido pela Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal da Mulher, com apoio institucional do Núcleo de Apoio à Primeira-dama.

De acordo com a titular da pasta da Mulher, Cely Almeida, o projeto é uma oportunidade para a mulher e a família aproveitarem a grande gama de serviços de utilidade pública próximo à residência.

“Nós temos inúmeros serviços que, as famílias, sobretudo as mulheres, pela rotina do dia a dia, não têm o tempo de acessar durante a semana. Então, ter essa gama de atendimentos, ao lado de casa, facilita e faz a prefeitura ir até o cidadão, que é uma das bandeiras do prefeito Emanuel Pinheiro”, explicou.

Entre os serviços ofertados estão: Procon; Espaço kids; Negociação de Dívidas Energisa e Águas Cuiabá; Delegacia da Mulher; Espaço de Acolhimento da Mulher; Defensoria Pública: Orientação e encaminhamentos jurídicos; Serviços da Secretaria da Assistência Social, entre outros.

Um dos serviços mais procurados pela população é a consulta oftalmológica, oferecida em parceria com o Instituto Lions da Visão.

Foram 72 atendimentos registrados de consultas preliminares de visão, seguidos de 45 atendimentos de enfermagem, em parceria com a Universidade de Cuiabá.

Essa edição também contou com a parceria da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), especialmente o curso de Medicina.

“Realizamos consultas, exames e cirurgias. Atualmente estamos atendendo 6.000 pessoas por mês. De janeiro até julho de 2023, já atendemos 46.000 pessoas”, elencou Whady Lacerda, presidente do instituto.

A moradora do bairro Getúlio Vargas, Simone Reis, de 46 anos, foi uma das 16 pessoas que buscou a negociação de dívidas com a concessionária Águas Cuiabá.

“Eu precisava muito resolver esse assunto e fiquei muito satisfeita em saber que poderia resolver aqui próximo de casa. Economiza tempo, porque durante a semana é corrido. Vou aproveitar e ver outras coisas para mim”, contou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT