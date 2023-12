Sine Municipal oferece 360 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (18); confira as vagas

O velho ditado de que, “o que é bom tem publicidade garantida porque as pessoas vão espalhando” fez todo sentido para os moradores do Jardim União e adjacências, no domingo (17). A notícia de que o Natal da Gente 2023 estava aterrizando na região foi chegando através dos grupos de aplicativo. Teve gente que passou pelo local quando a Carreta de Luz e o caminhão estavam sendo preparados para receber o público, isso horas antes do evento começar, e compareceu para prestigiar a programação. E ainda procurou avisar outras pessoas para que não ficassem de fora. Outros viram no Instagram da Prefeitura de Cuiabá, idealizadora do projeto por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Nesta segunda-feira (18) será a vez dos moradores do CPA I curtirem a programação das 19h às 22h, na praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville).

“Eu passei por aqui mais cedo e vi a carreta sendo montada e já me organizei para trazer as crianças. Natal é família, sempre procuro valorizar com uma decoração diferente e especial em casa. Imagina se não iria vir aqui, que está pertinho de casa, para ver tudo isso que está espetacular! Trouxe minha afilhada Kemily Vitória, de 5 anos, e Isabely, de 4 anos, que é filha de uma vizinha. Elas estão ansiosas para tirar fotos”, relatou Elizete Marques, moradora do bairro.

Regiane Conceição viu no status de uma amiga e convidou o marido Dany Harisson Vieira Silva para conferirem de perto a decoração anunciada e oportunizar ao filho Kairon Gustavo Oliveira, 8 anos, bons momentos. O casal destacou a importância de fazer algo diferente e a ‘altura’ da data natalina. “É uma época especial e que aquece nossos corações. É mais aconchego familiar, representa amor e união entre as pessoas, então, temos que perpetuar isso. A gente sai pouco, mas não resistimos de ver a programação do Natal, e esse Natal da Gente, que foi feito para a gente no real sentido da palavra, está perfeito”, declarou Regiane.

“Eu vi no Instagram da Prefeitura sobre a programação. Soube também do lançamento no Parque das Águas, mas lá não pude ir, mas hoje deu certo. Natal diz respeito ao nascimento de Jesus, mas também é paz, harmonia, amigos, família. Natal é isso aqui, uma grande festa, alegria, diversão”, declarou Ana Claudia Leite Solano, que compareceu com o marido Douglas Teixeira da Silva. O casal não tem filhos, mas garantiu a felicidade da sobrinha Sofia Teixeira da Silva, 4 anos, que aguardava ansiosa o Papai Noel.

“Eu não sabia que era tão contagiante, muita luz, muito cuidado. Tudo muito primoroso. Os olhinhos da criançada estão atônitos”, explanou Luiza Oliveira Moura, que levou as crianças Lorena, 3 anos, Helena, 5, e Hiago, 6.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, disse que ver o povo reunido e apreciando tudo nessa atmosfera natalina é ter a certeza de que a data é como uma chama que está sempre acesa no coração das pessoas. “É um momento de gratidão, momento que a gente precisa de confraternização e esse trabalho do Natal da Gente traduz isso. Foi construído e elaborado pelo Prefeitura de Cuiabá e o Núcleo da Primeira-Dama Márcia Pinheiro, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para reverenciar o espírito de Natal e trazer entretenimento para as pessoas em diferentes regiões da cidade”, frisou o secretário. A programação tem apoio da Águas Cuiabá, Energisa e O Boticário.

O público pode conferir, no Jardim União, as atrações da turma da tia Hanna, do palhaço Plim Plim, com a presença de personagens da Frozen, especialmente a Elsa e o Olaf que, por onde passam encantam a criançada, assim como o Homem Aranha e a Patrulha Canina, e com direito a ‘chuva de neve’. Além do show musical sob o comando do Dj Nero e Mateuzinho com repertório amplo de swing, pagode e lambadão.

Ainda dá tempo de aproveitar a programação que vai até o dia 23. Confira os locais:

– 18 de dezembro (segunda-feira), no CPA I – praça próxima ao Terminal (Avenida Joinville) das 19h às 22h.

– 19 de dezembro (terça-feira), das 19h às 22h, o Natal da Gente chegará ao bairro Campo Velho.

– 20 de dezembro (quarta-feira), das 19h às 22h, praça Cultural do Pedra 90, das 19h às 22h.

– 21 de dezembro (quinta-feira), das 19h às 22h, praça do Jardim Colorado, das 19h às 22h.

– 22 de dezembro (sexta-feira), das 19h às 22h, no bairro Osmar Cabral, das 19h às 22h.

– 23 de dezembro (sábado), encerramento da programação do Natal da Gente 2023 das 19h às 22h no Parque Tia Nair.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT