Sine municipal oferece 423 vagas nesta terça-feira (07); Confira as oportunidades

As obras de implantação da extensão da Avenida Parque do Barbado, em Cuiabá, estão avançando e ainda neste mês a via começará a ser asfaltada. A empresa contratada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) começou a realizar a imprimação do prolongamento, técnica de preparação do solo, última etapa antes do asfaltamento.

Na prática, a imprimação consiste na aplicação de material sobre a superfície de terra, de forma a permitir a aderência entre o solo e o revestimento asfáltico. Este serviço já foi executado no trecho entre a Avenida Archimedes Pereira Lima e a Rua dos Bandeirantes, onde haverá uma rotatória ligando os bairros Renascer e Pedregal.

No total, o Governo de Mato Grosso investe R$ 26,7 milhões na obra, que está com mais de 80% executada. Entre a Rua dos Bandeirantes e a Avenida das Torres está sendo concluída a compactação, para que também seja realizada a imprimação do solo. Também está sendo finalizada a terraplanagem no cruzamento dos bairros, para que seja possível desviar o trânsito temporariamente.

Segundo a fiscalização da obra, a previsão é que a capa asfáltica comece a ser executada na próxima semana.

Com 700 metros de extensão, o prolongamento da Avenida Parque do Barbado vai ligar a Avenida das Torres até a Estrada do Moinho. Mas, além disso, vai permitir um acesso mais rápido para que todos os motoristas que trafegam pelas avenidas Jurumirim e Trabalhadores cheguem até a Avenida Fernando Côrrea e depois possam seguir até a ponte Sergio Motta.

O secretário adjunto de Obras Especiais da Sinfra-MT, Isaac Nascimento Filho, lembrou que outro benefício é a canalização do Córrego do Barbado ao longo da Avenida. Inicialmente, apenas um trecho de 160 metros do córrego seria fechado. No entanto, o projeto foi adequado e toda a extensão será coberta, trazendo melhorias e evitando desapropriações. Este trabalho já foi finalizado.

Além do asfalto, ainda serão executadas as calçadas, meio-fio e sinalização. A Avenida terá duas faixas para bicicleta e iluminação em LED. Além da rotatória ligando os bairros Pedregal e Renascer, outra grande rotatória será construída no encontro com a Avenida das Torres.

Durante vistoria recente às obras, o governador Mauro Mendes afirmou que a extensão da Avenida Parque do Barbado é uma das principais ações do Governo do Estado, pelo ganho de mobilidade proporcionado.

“O trânsito é um elemento fundamental para a população. Essa é uma via que vai impactar diretamente na fluidez dos carros, permitir um deslocamento mais rápido e melhorar a qualidade de vida de todos”, disse, à época.

