Sine Municipal oferece 471 vagas nesta terça-feira (22)

Profissionais da educação que irão atuar no novo Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) Clóvis Dias Ferreira, localizado no Loteamento Voluntários da Pátria, na região do bairro Pedra 90, participam até o próximo dia 23, de um ciclo de formação visando o início das atividades educacionais, na semana que vem. As obras da unidade foram entregues pela gestão Emanuel Pinheiro no último mês de maio. O maior Centro Educacional Infantil Cuiabano, modelo criado pela atual administração, da rede pública municipal de educação, vai atender 176 crianças do Maternal, Jardim I e II, na faixa etária de 1 ano e 1 mês a 3 anos e 11 meses de idade.

Na próxima segunda-feira (28), começam as atividades escolares no novo Centro Educacional. No ciclo de formação são abordados temas como Direitos e Deveres dos Profissionais da Educação, Código de Ética dos Agentes Públicos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Práticas de Inclusão e Flexibilização Curricular na Educação Infantil, Alimentação Escolar, Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Rotina Universalizada e programas e projetos desenvolvidos pelas unidades como o Programa Quem Falta, Faz Falta voltado a frequência e permanência da criança na Educação Infantil, Rede de Prevenção às Situações de abuso e violência contra a criança, entre outros.

A diretora Kélvia Leticia Santos Machado disse que o aprendizado que os profissionais terão nesta formação, é voltado para atender os estudantes. “Estamos em formação, aprendendo sobre os cuidados com as crianças. Todo aprendizado que teremos nesses dias foram pensados para que possamos atender da melhor maneira possível nossos estudantes. Nosso maior foco é que eles sejam bem atendidos, para que possam se desenvolver plenamente. Essa preparação é só o começo para que a gente tenha um semestre maravilhoso. Para isso contamos também com o apoio da comunidade, para fortalecermos esse vínculo, escola e famílias”, disse ela.

A Técnica em Manutenção e Infraestrutura (TMIE), na função de Auxiliar de Serviços Gerais Francilene da Cruz França disse que o ciclo de formação é fundamental. “Hoje estamos tirando o dia para aprender mais sobre como atender os nossos estudantes. Hoje estamos sendo incentivados e ampliando nossos conhecimentos. Nosso principal objetivo é atender a nossa comunidade, as crianças”, disse Francilene. “Eu particularmente venho sonhando com essa unidade há muito tempo. Eu moro na região. Acompanhei a obra e hoje estou muito contente e cheia de expectativas. Estamos cheios de amor, para receber as crianças.

A coordenadora pedagógica Rosenilde Lindolfo disse que está pronta para auxiliar os profissionais da unidade. “A comunidade está muito contente e os pais não veem a hora de iniciar as atividades na unidade. Estamos todos muito felizes. Após a formação, esta semana teremos reuniões internas com as Técnicas de Desenvolvimento Infantil para que possamos preparar a unidade para receber os estudantes”, disse a coordenadora.

A coordenadora de Formação, Eliane Oliveira Mendes Quinhone falou sobre o Programa Inicial para Nova Unidades. “Esta é mais uma ação que demonstra a preocupação da Secretaria Municipal de Educação com a qualidade do atendimento às crianças, com a importância que o cuidar e educar assume, desde os bebês, para garantir o melhor a todas as crianças”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT