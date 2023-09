Sine municipal oferece 550 vagas nesta quarta-feira (13); Confira as oportunidades

“A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, e a secretária da Mulher, Cely Almeida, acompanharam, nesta terça-feira (12), no auditório da Pasta, o segundo dia de qualificação das 160 alunas inscritas no curso de Hotelaria do Programa Qualifica Mulher.

Essa etapa da capacitação consiste na terceira turma/fase, num total de 300 vagas oferecidas pela Prefeitura de Cuiabá, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria e Hotéis de Mato Grosso (ABIH-MT).

“A integração vem desde o preparo técnico, com o curso de hotelaria destinado à camareira dos hotéis, tendo o objetivo, hoje, de trazer o preparo, o comportamento e o conhecimento do ramo, especialmente a parte técnica, para que essas mulheres estejam preparadas para a prática nos hotéis”, explicou Gérson Honório da Silva, presidente do Conselho Construtivo da ABIH-MT.

Os dois primeiros dias foram de conhecimentos teóricos que vão desde a história da hotelaria até a importância da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na rotina de trabalho da camareira.

Segundo a primeira-dama Márcia Pinheiro, essa edição do Qualifica tem a empregabilidade garantida em razão do déficit de camareiras na rede de hotelaria em Cuiabá.

“É importante que elas aproveitem a oportunidade ao máximo porque é uma vaga de emprego que está em jogo. As melhores alunas serão aproveitadas para suprir as necessidades de camareiras em diversos hotéis da capital. O emprego é imediato e depende, exclusivamente, das próprias alunas.

A moradora do bairro Jonas Pinheiro, Ivania da Silva Araújo, se inscreveu para a capacitação pelo portal da Prefeitura de Cuiabá. A intenção da aluna é ingressar no ramo e conseguir uma vaga de emprego.

“Eu estou gostando muito das aulas e do ensinamento. Vou me empenhar para que eu possa conseguir esse emprego porque a minha família está precisando muito. É uma oportunidade que estamos tendo e precisamos aproveitar”, contou.

Qualifica Mulher

Essa edição já concluiu a capacitação de 106 mulheres que buscam oportunidades de emprego. A qualificação é feita por meio do macro programa Qualifica Cuiabá, ramificação Mulher, que já certificou mais de 5 mil mulheres para o mercado de trabalho desde 2018.”

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT