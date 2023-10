Sine municipal oferece 605 vagas nesta sexta-feira (20); Confira as oportunidades

Com cores vibrantes e saias rodadas, o programa “Criança Feliz” realizou um evento especial nesta quinta-feira (19), na unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Pedregal, em Cuiabá. Essa programação festiva em comemoração ao Dia da Criança, celebrado em 12 de outubro, foi muito bem recebida pelas famílias assistidas, que prontamente aceitaram o convite para participar das atividades. Essa abordagem tem gerado resultados muito positivos desde o início das celebrações no Cras Jardim Araçá na última segunda-feira, dia 16.

A programação continua na segunda-feira (23), com atividades no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Aidee Pereira. E para encerrar a programação, a ação ocorrerá também nas unidades dos Cras Pedra 90 e Nova Esperança, nos dias 24 e 25, respectivamente. Neste ano, o enfoque escolhido foi mais educativo, relembrando as cantigas de rodas e a importância da música.

A participação maciça das famílias, mesmo diante do calor e das altas temperaturas dos últimos dias, tem deixado a equipe motivada. A coordenadora do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Michelle Machado, enfatiza a importância de focar nas atividades que promovem o desenvolvimento infantil e enriquecem o crescimento e aprendizado das crianças.

Durante esse evento especial em homenagem ao mês das crianças, todos têm a oportunidade de se familiarizar com cantigas de roda populares e suas origens, além de explorar a importância da música na vida das crianças. “Esse evento especial é uma oportunidade única para as famílias celebrarem o mês das crianças de maneira significativa, enriquecendo a vida de seus filhos com música e interação, reafirmando o compromisso do Programa Criança Feliz em promover o desenvolvimento infantil saudável e fortalecer os laços familiares por meio de experiências enriquecedoras”, disse Michelle.

As atividades planejadas incluem apresentações das próprias crianças, permitindo que elas demonstrem o que aprenderam. Além disso, haverá tempo para brincadeiras, danças e canções, proporcionando um ambiente divertido e educativo para todos.

A programação continuará até o dia 25, prometendo momentos de diversão e aprendizado para as crianças e suas famílias. Os encontros ocorrerão nas unidades dos Centros de Referência de Assistência (Cras) e nos Centros de Convivência de Idosos (CCI), sempre no período da tarde, a partir das 14h.

O Programa Criança Feliz desempenha um papel importante na integração da Rede, promovendo o desenvolvimento infantil e o fortalecimento dos vínculos familiares. A atuação do programa é essencial para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, de 0 a 3 anos, fortalecendo os laços familiares.

O último relatório de atendimento revela que o programa beneficiou 1.080 famílias em Cuiabá, incluindo 3 crianças que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 98 gestantes e 978 crianças de 0 a 3 anos de idade.

