Sine Municipal oferece 904 vagas, 38 delas para operador de caixa sem experiência

O Sine Municipal disponibiliza 904 oportunidades de emprego em diversas áreas nesta terça-feira (7). Dentre as oportunidades, destacam-se 38 vagas para a função de Operador de Caixa, que representam uma excelente porta de entrada para o mercado de trabalho, uma vez que não exigem experiência anterior.

Para os interessados na posição de Operador de caixa, a remuneração inicial é de R$ 1,6 mil, acrescida de um pacote de benefícios que varia conforme a empresa contratante. Entre as vantagens mais comuns estão a assistência médica e odontológica, vale-transporte, cesta básica ou auxílio-alimentação, e, em alguns casos, plano de carreira e convênios educacionais. A escolaridade exigida varia entre o ensino médio completo e o incompleto, tornando a vaga acessível a um público amplo que busca uma colocação imediata.

O Sine Municipal é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura.

Atendimento

Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).

O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.

No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Informações importantes ao trabalhador

Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.

Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br

Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.

Exclusivo para empresas

O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:

(65) 3645-7216 ou 3645-7237,

WhatsApp: (65) 99255-2450,

e e-mail: [email protected].

Confira as oportunidades

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05

Ajudante de obra – 02

Analista contábil – 02

Analista de negócio – 200

Assistente comercial de seguros – 02

Atendente balconista – 20

Atendente de balcão – 01

Atendente de farmácia-balconista – 20

Atendente de lojas de mercados – 01

Atendente de padaria – 07

Auxiliar de armazenamento – 12

Auxiliar de cozinha – 06

Auxiliar de estoque – 05

Auxiliar de limpeza – 06

Auxiliar de linha de produção – 100

Auxiliar de logística – 51

Auxiliar de operação – 10

Auxiliar de pedreiro – 12

Auxiliar mecânico de refrigeração – 03

Auxiliar operacional de logística – 20

Azulejista – 02

Camareiro de hotel – 02

Carpinteiro – 05

Carregador (armazém) – 01

Comprador – 01

Consultor de venda – 01

Costureira em geral – 02

Cozinheiro geral – 01

Eletricista – 10

Empacotador a mão – 06

Empregado doméstico arrumador – 02

Fiscal de loja – 05

Frentista – 01

Garçom – 95

Mestre de obra – 02

Motorista de caminhão – 02

Motorista de caminhão basculante – 65

Operador de caixa – 38

Operador de empilhadeira – 01

Operador de escavadeira – 03

Operador de máquina de construção civil e mineração – 03

Operador de máquina fixa em geral – 01

Operador de motoniveladora – 08

Operador de retroescavadeira – 01

Operador de rolo compactador – 31

Operador de telemarketing receptivo – 01

Operador de trator (minas e pedreira) – 04

Pedreiro – 05

Pizzaiolo – 50

Recepcionista em geral – 01

Recepcionista secretária – 02

Recepcionista secretária (estágio) – 01

Repositor em supermercado – 15

Repositor de mercadorias – 15

Serralheiro de alumínio – 05

Técnico de operações e serviços bancários leasing – 02

Técnico em segurança do trabalho – 01

Tecnólogo em logística de transporte – 01

Trabalhador de serviço de limpeza e conservação de área pública – 01

Vendedor interno – 20

Vendedor interno (vaga exclusiva para PCD) – 03

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra uma Carteira de Trabalho sendo entregue entre duas pessoas.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT