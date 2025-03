Sine Municipal oferta 213 vagas de emprego para diversas funções e salários

O Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, oferece 213 vagas de emprego, para diversas funções, nesta sexta-feira (7).

Os salários e benefícios variam conforme as atribuições. Algumas vagas não exigem escolaridade e nem experiência na área, e ainda incluem benefícios como alimentação no local, cesta básica, vale-transporte, entre outros, incluindo para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Para quem não tem experiência, por exemplo, há vagas para instalação de telefones (Ensino Fundamental completo) e reparação de redes telefônicas e de comunicação de dados (Ensino Médio Completo). São 30 vagas, sendo 10 específicas para instalador e 20 incluem também reparação de redes com salário de até R$ 2.810,00 e benefícios como vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

No caso de reparador de redes, 10 vagas exigem Carteira Nacional de Habilitação tipo C ou D e 10, a CNH pode ser do tipo B.

Entre as que exigem experiência estão 3 vagas para jardineiro com Ensino Fundamental completo. Os salários diferem entre elas, uma oferece salário de R$ 2.300,00 mais benefícios como vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica e coparticipação. As outras duas, têm previsto o salário de R$ 1.518,00, mais vale-transporte e alimentação no local e R$ 2.300,00, vale-transporte, ticket alimentação, assistência médica e coparticipação, respectivamente.

As vagas também poder ser conferidas de forma presencial, na unidade do Sine Municipal, localizada na Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá. A orientação é que os interessados compareçam munidos de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado para caso de encaminhamento.

O atendimento presencial é realizado das 9h às 16h. Outras informações pelo telefone (65) 3321-0572.

Serviço do Sine

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

#PraCegoVer

A foto mostra a sala de atendimento e os atendentes do Sine disponíveis para repassar as informações aos interessados. Ao fundo da imagem tem um banner do Sine da Gente com os canais digitais que também dispõe de informações ao trabalhador, e imagens de um trabalhador segurando a carteira de trabalho, que é um documento essencial para oficializar a contratação.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT