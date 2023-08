Sine Municipal oferta 489 vagas de trabalho nesta quinta-feira (24) com salário de até R$ 4 mil; Confira as oportunidades

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, informam que, as inscrições para a 3ª Conferência Municipal estão abertas. Com o tema ‘Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade’, o encontro ocorrerá nos dias 29 e 30 de agosto. A abertura oficial será às 13h, no auditório das Faculdades Evangélicas Integradas Cantares de Salomão (FEICS), Portão 2 (Anexo ao Grande Templo). O segundo e último dia da Conferência ocorrerá em período integral.

Para participar, basta acessar o link- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHW4Q59UmOsC0HpTBgkTEj8V7ZW2655AjMBbY7lYqhe-5CIg/viewform e realizar a inscrição. A participação é gratuita e está aberta para toda sociedade civil organizada e entidades representativas.

O encontro tem como principal objetivo a definição de estratégias para a superação das desigualdades estruturais, do racismo e todas as formas de discriminação que permeiam os sistemas alimentares, sob a perspectiva das mulheres, povos indígenas, população negra, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e demais grupos historicamente excluídos.

Além da apresentação de novas propostas que definam caminhos para um desenvolvimento socioeconômico sustentável, solidário e justo, contribuindo para a erradicação definitiva da fome e todas as formas de má-nutrição com Comida de Verdade.

“Esses eventos surgem da necessidade de discutir e propor, de forma coordenada e com a garantia de participação popular, as políticas que nortearão as ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cuiabá/MT abordará três eixos, são eles: 1 – Determinantes estruturais e macrodesafios para a soberania e segurança alimentar e nutricional. O Eixo 2: Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e políticas públicas garantidoras do direito humano à alimentação adequada e o Eixo 3: Democracia e Participação Social.

“O Conselho tem entre suas finalidades e competências formular e encaminhar propostas junto à Prefeitura, bem como assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas para garantia da segurança alimentar e nutricional da população de Cuiabá, incluindo o direito a uma alimentação adequada de forma regular e permanente”, salientou a presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luciana Kimie Savay da Silva.

A Comissão Organizadora, coordenada pelo presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, é composta preferencialmente na proporcionalidade de 2/3 sociedade civil e 1/3 do governo, entre os(as) conselheiros(as) do COMSEA da Gestão 2021-2023.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT