Sine Municipal oferta 526 vagas nesta segunda-feira (09); van atende moradores do Altos do Parque II

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que o setor de infraestrutura urbana de Cuiabá ganhará um reforço a mais este ano. Os trabalhos de tapa-buracos, implantação de pavimentação e recapeamento já estão sendo desempenhados por meio da Secretaria de Obras Públicas, espalhados por diversas regiões da cidade, constituídos de toda estrutura completa: drenagem de águas pluviais, calçadas e meio-fio, seguindo o padrão de qualidade estabelecido pela administração atual.

As melhorias na malha viária são executadas constantemente pela Pasta, porém, em consequência do período de chuvas este ano, acarretou uma redução no ritmo de trabalho das equipes, com a chegada do período de estiagem, foram intensificados em todas as regiões do município. Na última sexta-feira (6), o prefeikto Emanuel Pinheiro realizou o lançamento oficial das obras de pavimentação do bairro Parque Amperco, na Capital e afirmou que a meta da Prefeitura de Cuiabá é favorecer toda a Região Oeste até 2024, com toda a infraestrutura completa, constituída de rede de drenagem de águas pluviais, meio-fio, calçadas, entregando à população uma malha viária de qualidade

“Cuiabá foi muito judiada com o grande volume de chuvas registrado este ano, há muito tempo não acontecia. Muitos locais contam com a pavimentação antiga ou mal feita, sem os componentes necessários e isso acaba gerando um sofrimento tremendo à população. Já determinei ao vice-prefeito, José Roberto Stopa, a fazer grandes ações, que o acesso da Estrada da Guia à região dos Florais, depois na extensão da Avenida Rubens de Mendonça, do CPA, ao Jardim Vitória, são algumas delas de muitas outras que vamos fazer. Assim vai ser na cidade inteira, ruas sem asfaltos que já autorizei, além das grandes ações de tapa-buracos e recapeamentos que já estamos fazendo”, destacou o gestor durante transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta terça-feira (03).

A previsão da Prefeitura de Cuiabá é que as requalificações emergenciais sejam concluídas até o segundo semestre deste ano. A anuência do calendário de atividades ocorre gradativamente, atendendo as demandas de cada localidade, avançando conforme a liberação dos recursos.