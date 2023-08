Sine Municipal oferta 709 vagas nesta segunda-feira (14); Confira

Com variedades raras e espécies já adaptadas ao clima local, a população Cuiabá terá a oportunidade de conferir mais uma edição do Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto. Promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, entre os dias 17 a 19 de agosto, na Praça Cultural do CPA II, os admiradores de rosas do deserto e das orquídeas poderão encontrar centenas de opções de cores e formas, além de vasos, adubos e outros elementos que ajudam no cultivo das flores. O evento ocorrerá no período das 07h30 às 20h. A entrada é gratuita.

“Desde que comecei o cultivo e o comércio dessas plantas, a Prefeitura sempre nos deu o maior respaldo. Estamos trabalhando cada vez mais preparados para atender nossos clientes e orientar sobre os cuidados com as plantas. Graças à grande procura da comunidade da Baixada Cuiabana por rosas do deserto e orquídeas, estamos empenhados em levar o Festival para os bairros de Cuiabá, facilitando o acesso de todos a plantas especiais e exuberantes. Por isso a escolha da praça do CPA II”, disse o coordenador e organizador do Festival, Sérgio Gomes de Freitas.

Esse grupo de plantas possui flores de beleza exuberante, com uma rica diversidade, já que a Família Orchidaceae é composta por centenas de milhares de espécies e híbridos, e as Rosas do deserto têm passado por melhoramento genética, apresentado uma gama espetacular de cores e formas.

Presentes na flora nativa de grande parte dos biomas mundiais, as orquídeas têm grande importância na flora brasileira, onde se encontram mais de 3.000 espécies nativas. Os apaixonados por plantas se encantarão com uma enorme variedade de formatos e cores. “O Orquidário Itaipava, grande produtor e expositor brasileiro, trará muitas novidades em orquídeas, como Dendrobium espécies e híbridos, Cattleya de todas as cores, Catasetum e Vanda, que estarão à espera do público, com valores a partir de R$ 10,00. Além das rosas do deserto e orquídeas, o Festival contará com diversidade de plantas ornamentais, principalmente, a Aglaonema, com coloridos encantadores e especiais”, informou Sérgio.

“Estamos muito felizes em contribuir com a realização de mais um Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto. A 1ª Edição, realizada em junho desse ano, foi registrado aumento de mais de 90% público, sendo realizado no Shopping Orla. Temos a certeza que o mesmo sucesso está garantido”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Serviço:

O que: 2º Festival de Rosa do Deserto e Orquídeas

Data: 17 a 19 de agosto

Local: Praça Cultural do CPA II, Cuiabá

Horário: 07h30 às 20h

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT