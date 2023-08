Sine Municipal oferta mais de 700 vagas nesta sexta-feira (04); Conheça as oportunidades

No mês de agosto, o cenário social ganha uma nova tonalidade com a celebração do “Agosto Lilás”, que chama a atenção da população e conscientiza sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Para fortalecer essa luta crucial, a área da Assistência Social desempenha um papel fundamental, promovendo ações e programas que visam não apenas a prevenção, mas também o suporte que essas mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica tanto precisam.

“Apesar dos avanços, a violência doméstica ainda persiste em nossa sociedade. O Agosto Lilás é um lembrete de que é preciso continuar trabalhando para erradicar esse problema. O papel da Assistência Social é imprescindível nesse processo, oferecendo um suporte fundamental para as vítimas e contribuindo para a mudança cultural que é necessária”, afirma a primeira-dama Márcia Pinheiro.

Como forma de massificação do tema, as unidades socioassistenciais, ao longo do mês, estão desenvolvendo atividades para participação coletiva, por meio de palestras, rodas de conversa, troca de experiências, atividades lúdicas, a fim de despertar para atitudes e sinais com o mesmo objetivo, levantar a bandeira de enfrentamento à violência contra a mulher.

“Pelo fim da violência contra a mulher. A conscientização e a proteção da mulher é um dever de todos’. Esse é mais um chamado que fazemos através de ações de mobilização popular, para que possamos, o mais breve possível, diminuir esse cenário que assola muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, onde muitas vezes escondem os maus tratos ou por medo ou por dependência financeira”, declara a secretária adjunta de Assistência Social, Clausi Barbosa.

A programação, que seguirá até o dia 31, foi dividida por unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência de Idosos (CCI’s). O público assistido pelas unidades do Cras Jardim Araçá e Casa de Amparo já realizaram as atividades com palestras sobre as políticas públicas voltadas para o público feminino e sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha.

Para dar continuidade aos eventos, no dia 11 de agosto, próxima sexta-feira, haverão oficinas voltadas ao Programa de Atenção Integral à Família (Paif), a partir das 09 h, no Cras Novo Colorado. Nesse mesmo dia e horário, a ação voltada ao combate à violência contra a mulher terá um público diferenciado. As meninas assistidas pelo programa Siminina irão participar de jogos e brincadeiras lúdicas. As atividades ocorrerão de forma simultânea em todas as unidades do projeto, em dois turnos, das 08 às 10h e das 14h às 16h.

No Cras do bairro Pedregal, também no dia 11 de agosto, a partir das 14h30, os usuários participarão de uma Roda de Conversa onde terão a oportunidade de trocar experiências, ouvir relatos e tirar as dúvidas.

As atividades não param por aí. O Cras do Getúlio Vargas também preparou uma ação especial para tratar do combate à violência contra a mulher através de uma Roda de Conversa com o tema ‘Conscientizar sobre as situações de violência registradas naquela região’. O encontro está marcado para o dia 11 (sexta-feira), a partir das 09 horas, na modalidade presencial.

Nos dias 18, 21, 24, 25, 28 e 31 de agosto também haverá atividades nas unidades dos Cras Dom Aquino, CCI João Guerreiro, CCI Aidee Pereira, CCI Padre Firmo, Cras Drº Fábio, Cras Jardim União, Cras Osmar Cabral, CRas Nova Esperança e Cras Pedra 90.

“Neste Agosto Lilás, é fundamental que todos, indivíduos e instituições, se unam para fortalecer a luta contra a violência doméstica e promover uma sociedade mais justa e igualitária para todas as mulheres. A Assistência Social, com sua dedicação e expertise, desempenha um papel crucial nesse cenário, lembrando-nos de que a mudança começa quando nos unimos em prol de um objetivo comum”, finalizou Clausi.

A programação completa você pode visualizar em anexo

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT