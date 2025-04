Sine Municipal tem 232 vagas disponíveis nesta quinta-feira (10)

O mercado de trabalho continua com oportunidades abertas para diversas funções. No Sine Municipal, são 232 vagas de emprego disponíveis em Cuiabá, nesta quinta-feira (10). Duas delas são para motorista de carro de passeio, com salário de R$ 1.900,00, e adicional de 30% de periculosidade, R$ 400,00 de ajuda de custo e sem exigência de experiência. Interessados precisam ter o Ensino Médio completo e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AB”.

Há ainda vagas temporárias para panfleteiro, com salário de R$ 1.900,00, sem exigência de escolaridade, experiência ou CNH.

Entre as oportunidades temporárias, destacam-se 11 vagas para repositor de mercadorias, com salário de R$ 1.518,00, além de vale-transporte, ticket alimentação e ajuda de custo para quem não tiver faltas no trabalho. Neste caso é exigido experiência e estar cursando o Ensino Médio.

Além dessas, há outras vagas que não exigem experiência, sendo uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho formal — inclusive para Pessoas com Deficiência (PCDs). Os salários e benefícios variam conforme a função.

Mais detalhes sobre cada oportunidade podem ser obtidos pelos canais digitais ou presencialmente no Sine Municipal, localizado na Rua Campo Grande, nº 347, Centro de Cuiabá. O horário de atendimento presencial é das 9h às 16h.

Confira as funções e o número de vagas disponíveis:

Ajudante de carga e descarga de mercadorias – 6

Ajudante de eletricista – 5

Ajudante de motorista – 3

Ajudante de obras – 25

Ajudante de serralheiro – 1

Almoxarife – 1

Analista de produtos bancários – 5

Aplicador de inseticida – 3

Assistente de vendas (específicas para PCD) – 15

Atendente de loja – 15

Atendente de telemarketing – 4

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de expedição – 7

Auxiliar de limpeza – 1

Auxiliar de logística – 2

Auxiliar de manutenção predial – 2

Auxiliar de pedreiro – 5

Auxiliar de produção farmacêutica – 4

Camareira de hotel – 2

Carpinteiro – 18

Conferente de cargas e descargas – 3

Consultor de vendas – 8

Copeiro – 5

Cozinheiro em geral – 2

Digitador – 7

Empregado doméstico arrumador – 1

Encarregado de obras – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Massagista – 1

Montador instalador de acessórios – 3

Motofretista – 1

Motorista de carro de passeio – 2

Motorista entregador – 1

Operador de caixa – 4

Panfleteiro – 5

Pedreiro – 25

Promotor de vendas – 7

Repositor de mercadorias – 14

Serralheiro – 1

Técnico de suporte de TI – 3

Técnico em manutenção de balanças – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 1

Vendedor interno – 3

Serviços do Sine

O Sine Municipal realiza a intermediação das vagas de emprego e o atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços pela internet, por meio do aplicativo Sine Fácil ou pelo portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Mais informações pelo telefone: (65) 3321-0572

Informações importantes ao trabalhador:

Consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Solicitação de seguro-desemprego: via aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site Emprega Brasil.

#PraCegoVer

A foto mostra um celular conectado ao gov.br, que dá acesso à carteira de trabalho digital, necessária para todo trabalhador.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT